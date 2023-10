RWE: Mehr Optionen für Dabrowski - Wiegel und Götze kehren zurück

Rot-Weiss Essen empfängt am Sonntag (22. Oktober, 16.30 Uhr) den 1. FC Saarbrücken. Das rot-weisse Lazarett hat sich im Vergleich zum BVB-II-Spiel gelichtet.

Fabian Rüth, Thomas Eisfeld, Ekin Celebi und Björn Rother: Das ist das Quartett, auf welches Christoph Dabrowski aktuell verzichten muss.

Derweil haben sich vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 22. Oktober, 16.30 Uhr) - RWE erwartet 16.000 Zuschauer, davon 1200 Gästefans - Andreas Wiegel und Felix Götze zurückgemeldet. Beide Stammkräfte waren beim 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund II ausgefallen.

"Das ist natürlich erfreulich. Wir haben wieder mehr Optionen. Auch Torben Müsel, der zwei Tage unter der Woche nicht dabei war, ist wieder fit", berichtet Dabrowski.

Der Trainer von Rot-Weiss Essen verriet durch die Blume, dass sowohl Rechtsverteidiger Wiegel als auch Abwehrchef Götze in die Startelf zurückkehren werden. Damit dürften Eric Voufack und Mustafa Kourouma, die beide eine gute Partie im Signal-Iduna-Park machten, wo Kouruma gar sein erstes Profitor erzielte, wieder auf der Bank Platz nehmen.

Auch Leonardo Vonic winkt der zweite Startelf-Einsatz in Serie. Dabrowski zeigte sich mit dem 20-Jährigen, der vor seinem Wechsel zu RWE in zwei Jahren satte 41 (!) Buden für die U19 und U23 des 1. FC Nürnberg markierte, zufrieden.

Dabrowski über Vonic: "Er hat ein gutes Spiel abgeliefert, sich leider nicht für den Aufwand belohnt. Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir wissen aber auch, dass er noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist."

Dass Vonic noch einiges in dieser Saison 2023/2024 vorhat, betonte er zuletzt im RevierSport-Interview als er das Ziel ausgab noch zweistellig treffen zu wollen. Vielleicht fängt er schon am Sonntag gegen Saarbrücken damit an. Die RWE-Fans hätten mit Sicherheit keine Einwände.

So könnte Rot-Weiss Essen gegen den 1. FC Saarbrücken auflaufen

RWE: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina - Young, Harenbrock, Müsel, Obuz - Vonic.

Bank: Wienand, Kourouma, Voufack, Kaiser, Doumbouya, Berlinski, Plechaty, Manu, Voelcke.

Es fehlen: Eisfeld, Rother, Rüth, Celebi.