RWE: Freier Vorverkauf für MSV-Derby startet - so viele Karten gibt es noch

Rot-Weiss Essen gastiert Ende des Monats beim MSV Duisburg. Am morgigen Montag startet der freie Ticket-Vorverkauf für RWE-Fans.

Das Revierderby der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen wirft allmählich seinen Schatten voraus. Am Samstag, 28. Oktober (14 Uhr), gastiert RWE in Meiderich - und das sicher vor einer großen Kulisse.

28.000 Zuschauer dürfen ins Stadion, die Gäste aus Bergeborbeck erhielten ein Kontingent von 5000 Karten. Die gute Nachricht für alle Essener, die noch ohne Ticket sind: Noch sind nicht alle vergriffen. Denn im Vorverkauf für Mitglieder, der am vergangenen Donnerstag und Freitag stattfand, wurden 4200 Tickets abgesetzt.

Somit sind rund 800 Karten übrig. Und die gehen nun in den freien Verkauf, der am kommenden Montag (16. Oktober) um 10 Uhr im Online-Ticketshop des Vereins startet. Je nach Verfügbarkeit möchte RWE am Dienstag darüber hinaus einen freien Verkauf am Ticketschalter im Fanshop am Stadion anbieten. Online und vor Ort gilt: Pro Person dürfen maximal zwei Karten erworben werden, zudem sind nur noch Sitzplätze erhältlich.

Für die 23.000 Plätze im Heimbereich läuft derzeit die erste Vorverkaufsphase. Bis zum kommenden Mittwoch (18. Oktober) haben Dauerkarteninhaber und Mitglieder des MSV die Chance auf Karten für die Begegnung. Ob es anschließend einen freien Verkauf für Duisburger geben wird, steht momentan noch nicht fest. Etwa 3300 Sitze müssen aus Sicherheitsgründen frei bleiben.

Für die Fanlager beider Vereine ist das Duell, das vergangene Saison zweimal ohne Sieger endete (2:2, 1:1) und jeweils ausverkauft war, einer der Höhepunkte in der Drittliga-Spielzeit. Die Essener Anhänger hatten erst an diesem Wochenende für Aufsehen gesorgt. Rund 10.000 von ihnen begleiteten die Mannschaft zum Gastspiel bei der U23 von Borussia Dortmund.

Damit stellten sie einen neuen Auswärtsfahrer-Rekord in der laufenden Spielzeit auf - und verhalfen dem BVB ebenfalls zu einer neuen Bestmarke. Insgesamt waren über 17.000 Zuschauer vor Ort. Mehr waren es noch nie bei einem Spiel der zweiten Mannschaft.