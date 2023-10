RWE: Matchwinner Müsels Appell - "So sollte es jede Woche sein"

Rot-Weiss Essen zeigte die passende Reaktion auf die letzten beiden Niederlagen und siegte in Dortmund mit 2:1 (1:0). Matchwinner war Torben Müsel.

Was für ein Sieg für Rot-Weiss Essen! Unterstützt von fast 10.000 RWE-Fans feierte der Drittligist einen 2:1-Erfolg bei der U23 von Borussia Dortmund.

Mustafa Kourouma (30.) und Torben Müsel (58.) waren die Torschützen für die Essener, den zwischenzeitlichen Dortmunder Ausgleich besorgte Falko Michel (56.) per Elfmeter.

Aufgrund der letzten beiden deutlichen Niederlagen war RWE gefordert, eine Reaktion zu zeigen - und die Mannschaft lieferte. Spielerisch und vor allem kämpferisch zeigte sich der Gast stark verbessert im Vergleich zur 0:5-Klatsche gegen den SC Verl.

Ganz zur Freude von Matchwinner Müsel, der sich im Interview erleichtert zeigte: "Beim 2:1 setzt sich Brumme überragend durch und hat dann noch den Kopf oben, nachdem ich den Laufweg in die Tiefe gemacht habe. Alles in allem war es ein solides Spiel von uns, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir hier und da zu viel zugelassen haben. Insgesamt haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den letzten beiden Spielen. Jeder wollte die drei Punkte mit nach Hause nehmen, so sollte es eigentlich auch jede Woche sein."

Das Siegtor vor der prall gefüllten Gästekurve zu erzielen, war für Müsel ein ganz besonderer Moment. "Ich habe mich natürlich extrem darüber gefreut. Aber ich hätte mich genauso gefreut, wenn ein anderer Spieler das Siegtor geschossen hätte. Am wichtigsten sind einfach die drei Punkte", betonte der 24-Jährige.





Wenn man die bisherige Saison Revue passieren lässt, kommt man schnell zu der Aussage, dass RWE seine besten Auftritte in den Highlight-Spielen wie gegen Münster, Dresden oder eben jetzt in Dortmund zeigt. "Es scheint so, als ob wir das nur so können", erklärte Müsel schmunzelnd.

Das war irgendwie verrückt. Mich persönlich hat es gepusht, ich fand es wirklich sehr geil. Wir können uns nur bei jedem einzelnen Fan bedanken. Ohne die Fans wäre RWE nicht das, was RWE ist. Torben Müsel.

Der Mittelfeldspieler weiter: "Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, egal ob es gegen Dresden, Unterhaching oder Verl ist. Wir haben leider gegen die Mannschaften, die nicht diesen großen Namen haben, nicht so gut performt, aber grundsätzlich wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen."

Besonders beeindruckt zeigte sich Müsel von der Unterstützung der mitgereisten Essener Fans - speziell in der jetzigen Situation: "Als wir mit dem Bus angekommen sind, wurden wir schon bejubelt, und das nach den letzten beiden Spielen. Das war irgendwie verrückt. Mich persönlich hat es gepusht, ich fand es wirklich sehr geil. Wir können uns nur bei jedem einzelnen Fan bedanken. Ohne die Fans wäre RWE nicht das, was RWE ist."