MSV Duisburg: Fan-Sorgen wachsen – Schommers: "Werde das aushalten"

Das peinliche Niederrheinpokal-Aus in Uerdingen hat die Sorgen vor dem Komplett-Absturz bei den Fans des MSV Duisburg noch mal vergrößert. Jetzt ist Boris Schommers gefragt.

Fehlende Durchschlagskraft - die Worte von Neu-Trainer Boris Schommers nach der Pokal-Blamage beim KFC Uerdingen waren exakt dieselben, die auch seine beiden Vorgänger Torsten Ziegner und Hagen Schmidt sowie Interimstrainer Engin Vural in der Vergangenheit immer wieder wählten, um die Lage beim MSV Duisburg zu beschreiben.

Zutreffend war die Kritik allen voran auf Alexander Esswein und Benjamin Girth. Die Offensivkräfte blieben bis zu ihrer Auswechslung in der regulären Spielzeit komplett blass. Joker Pascal Köpke sorgte immerhin für etwas Torgefahr, bleibt aber im weiß-blauen Dress ebenfalls weiter glücklos. Der neue MSV-Trainer hält seinen Angriff aber für gut genug.

"Wir müssen nur den Weg finden, sie besser in Position zu bringen", so Schommers. "Wir hatten genügend Chancen und müssen daran arbeiten, ihnen das aktuell fehlende Selbstvertrauen zu geben, um Tore zu machen." Den Unmut der eigenen Fans kann der 44-Jährige dabei komplett nachvollziehen. "Dass die Fans wie wir enttäuscht und sauer sind, ist klar. Aber wir werden das so hinnehmen müssen und ich werde das aushalten."

Elf Tage bleiben dem neuen Mann an der Seitenlinie nun, die Mannschaft auf das wichtige Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am 21. Oktober vorzubereiten. Stammtorhüter Vincent Müller wird dann zwischen die Pfosten zurückkehren. Duisburgs Nummer eins fehlte den Zebras am Mittwochabend kurzfristig aufgrund eines Magen-Darm-Infekts. Auch mit den angeschlagenen Joshua Bitter und Chinedu Ekene dürfte wieder zu rechnen sein.





Die größten Hoffnungen mit Blick auf die harmlose Offensive liegen auf der Rückkehr von Thomas Pledl. Der Sommer-Neuzugang kehrte nach seiner im ersten Heimspiel zugezogenen Schulterverletzung bereits ins Mannschaftstraining zurück und könnte gegen den Zweitliga-Absteiger wieder von besonderer Wichtigkeit werden.

Schommers merkte bereits an, dass er die längere Pause nutzen möchte, um viel mit seinem Team zu arbeiten. Freie Tage wird es keine geben, auch am Wochenende nicht. Ein Testspiel wird ebenso nicht eingeschoben. "Wir sind Tabellenletzter der 3. Liga, im Niederrheinpokal ausgeschieden und haben genug mit uns zu tun. Wir müssen anpacken und die Dinge besser machen, die wir nicht gut gemacht haben."

Für den neuen Trainer kann es nur ein Ziel geben: den Klassenerhalt in der 3. Liga.