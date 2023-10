Drittligist MSV Duisburg steckt in einer Krise. Präsident Ingo Wald spricht über verschiedene sportliche Themen.

Ingo Wald ist seit 2015 Vorstandsvorsitzender des MSV Duisburg. Wirklich ruhige Zeiten gab es seitdem nie, aber so schlecht wie jetzt stand es auch nur selten um den Traditionsklub von der Wedau. Sportlich läuft es mit Platz 20 in der 3. Liga aktuell katastrophal, dazu ist die finanzielle Situation weiter angespannt und auch auf der Trainerbank kehrt einfach keine Kontinuität ein.

Kontinuität ist ein gutes Stichwort. Genau das wünscht sich Wald nämlich für seinen MSV Duisburg, wie er im Podcast von Radio Duisburg erklärte. Allerdings übte der MSV-Präsident auch Selbstkritik. "Was ich mir selbst vorwerfe ist, dass ich manchmal eine zu hohe Loyalität habe. Ich halte oft lange an Menschen fest, die in Führungspositionen sind und vertraue diesen Personen. Ich möchte immer Kontinuität, das ist mir wichtig. Vereine wie Freiburg oder Mainz sind meine Idealvorstellungen, wie ich eine heile Fußballwelt sehe. Das ist uns leider nicht gelungen", betonte der 65-Jährige.

Auch die jüngste Freistellung von Sportchef Ralf Heskamp war natürlich ein prägendes Thema in dem über 50-minütigen Gespräch. Wald erklärte die Freistellung des 58-Jährigen: "Ralf ist ein feiner Mensch, den ich sehr schätze. Wir haben uns letztendlich dazu entschieden, einen Impuls im sportlichen Bereich zu setzen. Spätestens im Winter hätten wir entscheiden müssen, ob wir mit Ralf weitermachen oder nicht, weil sein Vertrag am Ende der Saison ausgelaufen wäre. Sowohl Ralf als auch wir haben dann entschieden, dass es nicht sinnvoll ist, in der Konstellation weiter zu machen."

Angesprochen auf den Zwist zwischen der Vereinsführung und Heskamp - RevierSport berichtete - antwortete der Präsident: "Ich kann die Reaktion von Ralf verstehen. Natürlich fühlt man sich nicht gut, wenn man freigestellt wird, auch wenn es für ihn sicherlich nicht überraschend kam."

Eine hohe Meinung hat Wald derweil vom aktuellen MSV-Coach Engin Vural, der seit 2010 im NLZ der Zebras arbeitet und nun zum Profitrainer befördert wurde.

Wald: "Wir sind überzeugt, dass Engin ein guter Trainer ist. Natürlich haben wir auch ein bisschen Angst, dass wir ihn verbrennen. Wir haben eine Verantwortung für einen jungen Mann wie Engin, der seinen Weg definitiv machen wird. Da sind wir uns sicher. Wenn wir aus den ersten drei Spielen unter ihm jetzt sieben Punkte geholt hätten, würde uns und dem Umfeld vieles einfacher fallen. So müssen wir uns die Option offenhalten, wie wir weitermachen."