Drittligist MSV Duisburg will am Samstag gegen Unterhaching die sportliche Trendwende schaffen. Zuvor stellte sich Ingo Wald in einem Podcast einigen Fragen.

Der MSV Duisburg kommt seit Wochen einfach nicht zur Ruhe: Trainer-Entlassung, Trennung vom Sportchef, scharfe Kritik von Klub-Legenden. Sportlich stecken die Zebras in einer sehr schwierigen Lage und sind nach neun Spielen der einzige Drittligist ohne einen Sieg. Die Konsequenz: Tabellenplatz 20!

In dieser prekären Situation stellte sich MSV-Präsident Ingo Wald am Mittwoch den Fragen im Podcast von Radio Duisburg. Unter dem Motto "Tacheles mit Ingo Wald" sprach der 65-Jährige, der seit 2015 das Amt des Vorstandsvorsitzenden innehat, in einem über 50-minütigen Gespräch Klartext.

RevierSport hat einige Aussagen des Präsidenten zusammengefasst:

Ingo Wald (65) über…

seine aktuelle Gefühlslage: "Es gibt kaum eine Nacht, in der ich ruhig schlafe. Das Schlimmste, was passiert, ist wenn man mitten in der Nacht wach wird, weil 100.000 Gedanken durch meinen Kopf gehen. Dann bin ich froh, wenn der Tag anbricht und man was tun kann. Die Nächte sind momentan schlimm, weil ich da viel Zeit habe, um über alles nachzudenken."

die sportliche Lage des MSV: "Wir haben eine sportliche Situation, die sehr unangenehm ist - eine sehr prekäre, desaströse Situation. Das hatten wir uns alle anders vorgestellt. Dass wir nicht alles richtig gemacht haben, ist unstrittig. Sonst würden wir nicht da stehen, wo wir gerade stehen. Also sind Fehler passiert. Wichtig ist jetzt, dass wir alle an einem Strang ziehen und gemeinsam den MSV vor dem Abstieg bewahren."

den finanziellen Spielraum: "Wir werden grundsätzlich keine zusätzlichen Darlehen aufnehmen, egal von wem. Das gibt der MSV gar nicht her. Wir können uns nicht weiter verschulden. Jede Sponsoring-Unterstützung nehmen wir natürlich liebend gerne an und sind jedem dankbar, der den MSV unterstützt, aber nicht in Form eines Darlehens. Das können wir uns gar nicht erlauben und das ist für mich ausgeschlossen."

den früheren, langjährigen Sportchef Ivica Grlic: "Ich habe Ivo Grlic sicher sehr lange gehalten. Da habe ich gezeigt, dass ich durchaus Gegenwind aushalten kann. Im Nachhinein hätte man aber von allen Seiten erkennen können und müssen, dass es irgendwann auch verbraucht ist und die Impulse nicht mehr da waren. Da wurden Entscheidungen unter Druck getroffen, die nicht gut waren - auch was Spielerverpflichtungen anbelangt. Ich schätze Ivo weiterhin fachlich sehr, aber ich hatte damals den richtigen Zeitpunkt zur Trennung verpasst."

seine Verantwortung gegenüber dem Verein: "Ich fühle mich den Mitgliedern des MSV Duisburg, die mich gewählt haben, verpflichtet. Sie haben mir einen Auftrag gegeben, sie sind für mich entscheidend. Ich kann Kritik gut ertragen, ich stelle mich auch der Kritik. Sie ist ja auch nicht unbegründet. Es darf nur nicht ins Persönliche gehen. Denn klar ist, der MSV Duisburg ist mein Herzensverein!"