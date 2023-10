RWE: Mit dieser Elf will Dabrowski den Dresden-Dreier vergolden

Ab 19 Uhr tritt Rot-Weiss Essen in der 3. Liga bei der SpVgg Unterhaching an. So startet die Elf von Coach Christoph Dabrowski.

Läuft alles perfekt, kann Rot-Weiss Essen am Mittwoch mit einem Sieg bei der SpVgg Unterhaching auf den dritten Platz klettern. Auch wenn das nur eine Momentaufnahme wäre, der Relegationsplatz hätte schon was.

Doch abseits der Tatsache, dass auch die anderen Ergebnisse in der 3. Liga am Mittwoch passen müssen, hat RWE eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Nach dem 3:1 gegen Dynamo Dresden tritt die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski bei der SpVgg Unterhaching an.

Isaiah Young ist im Gegensatz zum Dresden-Dreier wieder im Kader, Björn Rother stand nach einem Schlag auf die Wade auf der Kippe. Am Ende verlor Rother den Wettlauf gegen die Zeit. Er stand nicht im Kader.

Insgesamt nahm Dabrowski im Gegensatz zum Sonntag zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Andreas Wiegel und Lucas Brumme begannen Eric Voufack und Sascha Voelcke, die zuletzt von Dabrowski gelobt wurden. Es war die große Frage, wie der Ex-Profi rotieren wird, da in der Englischen Woche bereits am Samstag (14 Uhr) das nächste Spiel ansteht. Dann geht es zuhause gegen den SC Verl.

Am besten mit einem weiteren Dreier im Gepäck, doch Dabrowski warnte vor dem Aufsteiger: "Wir müssen demütig bleiben, auch wenn das Erlebnis gegen Dresden fantastisch war. Aber wir können das alles richtig einordnen."

Sprich: Der Trainer weiß, dass RWE gegen den Spitzenreiter auch das nötige Glück hatte und Unterhaching ein ganz anderes Spiel wird, er denkt da eher an die Richtung, wie es beim 1:2 in Ulm lief. "Sie spielen ähnlich wie Ulm und sind gut gestartet. Sie haben einige erfahrene Akteure, sind ein zusammengewachsenes Team. Sie spielen klar, ohne Risiko in der Defensive. Sie geben nie auf und treten sehr emotional auf."

Daher muss RWE dagegenhalten, um den Dresden-Sieg zu vergolden und im besten Fall vor dem Verl-Spiel von Platz drei zu grüßen.

So spielen Unterhaching und Rot-Weiss Essen

Unterhaching : Vollath - Obermeier, Ortel, Schifferl, - Skarlatidis, Westermeier, Waidner, Keller - Maier - Fetsch, Hobsch

RWE: Golz - Voufack, Rios Alonso, Götze, Bastians - Sapina, Harenbrock - Obuz, Müsel, Voelcke - Berlinski

Schiedsrichter: Felix Prigan