RWE reist mit über 5000 Fans nach Dortmund

Rot-Weiss Essen gastiert Mitte Oktober bei Borussia Dortmund II. Schon jetzt steht fest, dass über 5000 RWE-Fans dabei sein werden.

Rot-Weiss Essen befindet sich mitten in der Englischen Woche. Am Mittwochabend gastiert die Mannschaft von Christoph Dabrowski bei der SpVgg Unterhaching, am Samstag kommt der SC Verl an die Hafenstraße.

Gedanken an das eine Woche später folgende Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Dortmund (Freitag, 13. Oktober) finden aktuell sicher keinen Platz bei der Mannschaft.

Bei vielen Fans der Bergeborbecker hingegen schon: Inzwischen wurden bereits 5300 Tickets verkauft, wie RWE mitteilte. Am Ende könnten es sogar 6000 Essener werden. So groß ist zumindest das Kontingent, dass die Dortmunder den Gästen zur Verfügung gestellt haben.

Dass es im Essener Block voll werden würde, war bereits klar. Die Partie wird im Signal-Iduna-Park unter Flutlicht ausgetragen, die Distanz zum BVB-Stadion ist kurz.

Und sportlich gesehen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bislang eine zufriedenstellende Saison absolvieren. RWE steht nach dem etwas überraschenden Sieg gegen Dynamo Dresden (3:1) auf dem neunten Tabellenplatz. Die Dortmunder Zweitvertretung belegt gar Rang zwei.

In der vergangenen Spielzeit wurde das Duell ebenfalls im Signal-Iduna-Park ausgetragen. Gut 11.000 Zuschauer waren am vierten Spieltag im August dabei, 5700 davon kamen aus Essen. Rot-Weiss verlor mit 0:1.

Nach Dynamo Dresden und 1860 München stellten die Rot-Weissen in der Vorsaison die meisten Auswärtsfahrer. Im Durchschnitt sahen gut 2000 RWE-Fans die 18 Auswärtsspiele ihrer Mannschaft. Auch in der neuen Runde sind sie in der noch nicht ganz so aussagekräftigen Auswärtsfahrer-Tabelle wieder vorne mit dabei (Platz vier).

Selbst zum Spiel in Unterhaching am Mittwochabend (19 Uhr, RS-Liveticker) werden um die 450 Anhänger aus dem Ruhrgebiet erwartet - trotz der weiten Anreise und dem Termin unter der Woche. "Das ist keine Selbstverständlichkeit", freut sich Trainer Christoph Dabrowski.