3. Liga: Dynamo Dresden das fairste Team - MSV auch hier Schlusslicht

In der 3. Liga kassiert Tabellenführer Dynamo Dresden erstaunlich wenige Karten. Beim MSV Duisburg sieht die Sache anders aus.

Dynamo Dresden ist nach den ersten acht Spielen das fairste Team der 3. Liga. Als einziger Drittligist haben die Sachsen weniger Gelbe Karten (7) auf dem Konto als Partien absolviert. Dazu kommt einmal Gelb-Rot.

Rot-Weiss Essen gehört zu den elf Klubs, die in der noch jungen Saison bisher keinen Platzverweis hinnehmen mussten. Mit 16 Gelben Karten sortiert sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski in der Fairness-Tabelle auf Platz vier ein.

Der MSV Duisburg hingegen ist auch in dieser Tabelle das Schlusslicht. Die Zebras sahen in der 3. Liga die zweitmeisten Gelben Karten und mehr als viermal so viele wie Dynamo (29), dazu kommt ein Platzverweis, den Verteidiger Sebastian Mai durch eine Ampelkarte kassierte. Allerdings hat der MSV ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz.

Die meisten Platzverweise kassierten der 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim und Arminia Bielefeld, bei denen je zweimal ein Spieler des Feldes verwiesen wurde.

Zwei Dortmundern droht Sperre

Bei den Spielern war Niko Vukancic von Erzgebirge Aue am fleißigsten beim Kartensammeln. Nach acht Spielen hat der Innenverteidiger bereits fünf Verwarnungen erhalten und fällt im Auswärtsspiel bei Preußen Münster gesperrt aus.

Eine Spielpause droht auch zwei Spielern von Borussia Dortmund II. Sowohl Paul-Philipp Besong (in acht Einsätzen) als auch Kapitän Franz Pfanne (9) sahen bereits viermal Gelb und werden bei der nächsten Verwarnung für ein Spiel gesperrt.

Die Englische Woche in der 3. Liga:

Dienstag, 3. Oktober, 19 Uhr:

SC Verl - Arminia Bielefeld

1. FC Saarbrücken - VfB Lübeck

SSV Ulm 1846 - TSV 1860 München

SC Freiburg II - SV Sandhausen

Viktoria Köln - FC Ingolstadt

Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr:

SpVgg Unterhaching - Rot-Weiss Essen

SC Preußen Münster - FC Erzgebirge Aue

Dynamo Dresden - Hallescher FC

SSV Jahn Regensburg - SV Waldhof Mannheim