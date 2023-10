RWE: Dresden-Spiel mit Demut vergolden

Rot-Weiss Essen tritt am Mittwoch bei der SpVgg Unterhaching an. Es wird ein gänzlich anderes Spiel als gegen Dynamo Dresden erwartet.

Innerhalb von einer Woche gab es für Rot-Weiss Essen die ganze Bandbreite an Emotionen. Zunächst war da das 1:2 beim SSV Ulm, die bisher schwächste Leistung in der laufenden Saison in der 3. Liga.

Dann zuhause vor fast 19.000 Zuschauern das 3:1 gegen den Spitzenreiter Dynamo Dresden - verbunden mit dem Sprung auf den achten Platz. Nun geht es am Mittwoch bei der SpVgg Unterhaching weiter (19 Uhr).

Englische Woche, da bleibt keine Zeit zum Durchschnaufen. Zumal mit dem Aufsteiger aus Bayern erneut jede Menge Arbeit auf RWE wartet. Zwar ist der Kader qualitativ deutlich weniger stark besetzt als der der Dresdner, aber die Unterhachinger haben andere Qualitätsmerkmale.

Essens Coach Christoph Dabrowski über den Gegner: "Sie spielen ähnlich wie Ulm und sind gut gestartet. Sie haben einige erfahrene Akteure, sind ein zusammengewachsenes Team. Sie spielen klar, ohne Risiko in der Defensive. Sie geben nie auf und treten sehr emotional auf."

In Ulm ließ sich RWE so den Schneid abkaufen, in Unterhaching soll das anders ablaufen. Im Vorfeld der Partie stand die Regeneration im Vordergrund, nach dem Sieg gegen Dresden bleibt nicht viel Zeit. Am Samstag geht es zuhause schon gegen den SC Verl weiter (14 Uhr).





Vorher hofft der RWE-Coach auf einen "Lerneffekt" seiner Elf, "wir müssen nach dem Highlight gegen Dresden hellwach sein - von der ersten Minute an." Sein Zusatz: "Wir müssen demütig bleiben, auch wenn das Erlebnis gegen Dresden fantastisch war. Aber wir können das alles richtig einordnen."

Denn beim 3:1 passte alles, das wird nicht jeden Spieltag so sein. Daher muss RWE bereit sein, auch Widerstände zu meistern. Dabrowski: "Wir müssen vom Kopf her voll da sein, um das Spiel gegen Dresden zu vergolden."

Taktisch hat sich der Trainer noch nicht auf seine Marschroute festgelegt. Gegen Dresden war es die Dreierkette, die nach der Pause mehr Stabilität brachte. Vor den 90 Minuten erklärt er: "Beides ist möglich. Es geht auch darum, wer vielleicht eine Pause bekommt und wer dann am besten zu einer bestimmten Grundordnung passt."