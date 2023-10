Rot-Weiss Essen feierte gegen Dynamo Dresden den zweiten Heimdreier in dieser Saison. Torwart Jakob Golz spielte stark, ärgerte sich aber über das Gegentor.

Wieder einmal zeigte Jakob Golz eine tolle Partie im Trikot von Rot-Weiss Essen. Beim 3:1-Erfolg über den Tabellenführer Dynamo Dresden war der RWE-Torwart ein gewohnt sicherer und verlässlicher Rückhalt. Er parierte mehrfach stark, egal ob in der Anfangsphase gegen Tom Zimmerschied, gegen den Freistoß von Luca Herrmann oder den Schlenzer von Panagiotis Vlachodimos.

Golz stellte erneut unter Beweis, warum er einer der stärksten Keeper in der laufenden Drittliga-Saison ist. Trotz seines starken Auftritts und dem überraschenden Sieg gegen Dresden war der 25-Jährige nach dem Abpfiff allerdings nicht vollends zufrieden.

Der Grund: Das Gegentor in der 97. Minute. "Ich muss sagen, dass ich in dem Moment schon sehr, sehr sauer war. Auch wenn man es nicht glauben kann, fällt es mir gerade schwer, mich richtig zu freuen. Das macht keinen Sinn, weil ich mich natürlich freue, aber es hat mich schon als Torwart extrem geärgert, in der letzten Sekunde so ein Tor kassiert zu haben. Der 3:1-Sieg steht aber über allem", resümierte Golz im anschließenden Interview.

Essens Nummer eins weiter: "Dresden hat es gut gemacht, vor allem in den ersten 20 Minuten haben sie uns gut gefordert. Wir haben dann zum guten Zeitpunkt das Tor gemacht und die wenigen Chancen, die wir hatten, genutzt. Trotzdem war es insgesamt eine gute Mannschaftsleistung. Es freut mich einfach für den Verein, die Fans und uns als Team."

Man freut sich als Torwart natürlich über gute Aktionen, aber ich freue mich genauso, wenn die Mannschaft gut verteidigt und ich nicht viel zu tun bekomme. Jakob Golz.

Für Golz waren die letzten beiden Heimspiele komplett gegensätzlich. Während er gegen Jahn Regensburg (0:0) nahezu beschäftigungslos war, konnte sich der gebürtige Hamburger gegen Dresden wieder mehrfach auszeichnen. "Man freut sich als Torwart natürlich über gute Aktionen, aber ich freue mich genauso, wenn die Mannschaft gut verteidigt und ich nicht viel zu tun bekomme", erklärte der Vizekapitän.





Was für eine Partie am kommenden Mittwoch (04. Oktober, 19 Uhr) auf den Essener Schlussmann wartet, wird sich in Bayern zeigen. Dort ist RWE zu Gast bei der SpVgg Unterhaching, die als Aufsteiger einen soliden Start erwischten und erst eine Niederlage kassierten.

Golz weiß um die Schwere der Aufgabe: "Man darf nicht den Fehler machen und sagen, dass Unterhaching ein Aufsteiger ist und man sie schlagen muss. Jeder Gegner muss ernst genommen werden, und das werden wir auch machen. Wir werden uns gut vorbereiten und hoffentlich die drei Punkte mitnehmen."