RWE: Stimmung in Essen nach dem Sieg - "Muss man erlebt haben"

Rot-Weiss Essen besiegte Dynamo Dresden mit 3:1. Der RWE-Trainer war von der Stimmung begeistert, die Gäste haderten mit den ausgelassenen Möglichkeiten.

Die Stimmung bei Rot-Weiss Essen war nach dem 3:1 gegen Dynamo Dresden kaum zu steigern. Die Mannschaft feierte mit der Westkurve, während RWE-Trainer Christoph Dabrowski das erste Interview bei "MagentaSport" gab.

Abseits der Leistung seiner Elf war er mal wieder vom Support der Fans begeistert. Sein Kommentar zur Unterstützung: "Man muss es erleben, was hier los ist. Richtig geil, die drei Punkte hier zuhause zu behalten."

Mit kühlerem Kopf analysierte er dann die 90 Minuten. Auch der Ex-Profi wusste, dass der Gegner lange besser war, RWE mit Leidenschaft und nach der Pause einem neuen Plan verteidigte. Dabrowski erklärte: "Es ist fantastisch, gegen die Mannschaft der Stunde zu gewinnen. Man hat aber gerade in der ersten Halbzeit gesehen, was das für ein brutales Spiel für uns war. Da haben wir in der einen oder anderen Szene brenzlige Situationen überstehen müssen. Wir haben in der Pause etwas umgestellt und dann im 5-3-2-System kompakt verteidigt."

Einer der Garanten für den Heimdreier war dabei sicherlich Felix Götze, der vorne zum 1:0 nach einer Ecke traf und hinten mit einer irren Grätsche gegen Jako Lemmer das 1:1 verhinderte. Dabrowski: "Felix hat ein fantastisches Spiel gemacht, Hut ab vor der Leistung."

Auch die Gäste waren mit ihrem Auftritt zufrieden. Tobias Kraulich und Trainer Markus Anfang haderten aber mit der Chancenverwertung.





Kraulich analysierte: "Wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir gut Alarm gemacht und wenig zugelassen. Bei dem 0:1 hatten wir ein Abstimmungsproblem. Essen war brutal effizient, das hat uns gefehlt. RWE hat nach dem Wechsel umgestellt, da hatten wir etwas Probleme, es gab weniger zwingende Möglichkeiten."

Doch immer noch genug, um von der Hafenstraße was mitzunehmen. Anfangs Fazit: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt, haben alles bestimmt und Essen beherrscht. Wir haben keine Tore gemacht, das war das Problem. Bei Standards kann immer was passieren. RWE hat aus drei oder vier Torschüssen drei Tore gemacht, war hier sehr effektiv."