MSV Duisburg: Trainersuche läuft - Heskamp schießt gegen Vereinsführung

Beim 0:0 gegen Münster hat Engin Vural zum dritten Mal auf der Bank des MSV Duisburg gesessen. Schon bald könnte ein neuer Mann an der Seitenlinie stehen.

Engin Vural hat es auch im dritten Spiel nicht geschafft, mit dem MSV Duisburg den ersten Saisonsieg einzufahren. Der Tabellenletzte kam trotz drückender Überlegenheit nicht über ein torloses Remis gegen Aufsteiger Preußen Münster hinaus.

Präsident Ingo Wald hatte nach dem Köln-Spiel vor einer Woche noch bekundet, dass er es nicht für ausgeschlossen halten würde, mit Vural weiterzumachen. Gleichzeitig wollte man in aller Ruhe Ausschau nach einem möglicherweise neuen Trainer halten. Daran hat sich nichts geändert.

Vural selbst kann man nicht viel vorwerfen. Als Duisburger durch und durch versuchte der 38-Jährige alles, nahm viele personelle Veränderungen vor und doch reichte es nicht zu einem Erfolgserlebnis. Nach dem dritten Spiel in acht Tagen werden die Zebras am Montag regenerieren, am Dienstag wird Vural mit der Mannschaft wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Doch wie geht es danach weiter? „Wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen. Ich bin überzeugt davon, dass ich der Mannschaft helfen kann. Das war immer meine Intention. Das Münster-Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Vural dazu.





Kurios: Vural verriet auf der Pressekonferenz, dass er nur mit Wald und Sportvorstand Ulf Schott im ständigen Austausch stehe. Der Name Ralf Heskamp fiel nicht. Der Sport-Geschäftsführer steht vor dem Aus.

Heskamp selbst zeigte sich verärgert, dass er in die Entscheidungsfindung nicht eingebunden wird. "Ich habe gerade gehört, wie Entscheidungen hier getroffen werden", wird er in Anspielung darauf von der NRZ zitiert. "Das ist nicht zum ersten Mal. Immer hinten rum, das ist nicht fair."

Zurück zur Trainersuche: Wald stellte noch mal klar, dass man sich bewusst dazu entschieden habe, mit U19-Trainer Vural jemanden mit MSV-DNA gewählt zu haben. Die Trainerpersonalie bleibt komplett offen. „Engin identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Verein. Wir sind weiter überzeugt davon, dass er ein toller Trainer ist und seinen Weg machen wird. Aber wir haben immer gesagt, dass wir uns in Gesprächen befinden und uns die Möglichkeit offenhalten.“

Bei der Trainersuche hält Wald laut eigener Aussage Rücksprache mit Heskamp, Schott, NLZ-Chef Uwe Schubert und Chefscout Chris Schmoldt. Worauf es dabei ankommt: „Wir müssen alle überzeugt sein. Er muss uns weiterbringen und letztendlich die Erfahrung mitbringen, die Engin letztendlich noch fehlt. Aber wir wollen nichts überstürzen“, erklärte Wald.

Zwei Kandidaten stehen dieser Tage in der engeren Auswahl. Namen wollte der Präsident nicht kommunizieren. Uwe Koschinat oder Marco Antwerpen, die in Fankreisen dafür schon genannt wurden, würden das ausgeschriebene Profil jedenfalls erfüllen.