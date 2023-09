Letzter in der Zuschauertabelle, aber nächste Woche neuer Besucher-Rekord

Der SC Verl steht auf dem letzten Platz der Drittliga-Zuschauertabelle. Doch nächste Woche kommen mehr Besucher als je zuvor an die Poststraße.

Während der SC Verl in den vergangenen Jahren sportlich zu den positiven Überraschungen der 3. Liga gehörte, ist der Blick in die Zuschauertabelle ein trauriger für die Verantwortlichen.

Die Heimspiele der Ostwestfalen werden im Liga-Vergleich nur spärlich besucht. Aktuell stehen sie auf dem letzten Platz und noch hinter den U23 aus Dortmund und Freiburg. Dabei konnte der SCV nach Ausweichstationen in Lotte und Paderborn zu Beginn der laufenden Saison endlich wieder in der Sportclub-Arena spielen, die länger aufgrund von Umbauarbeiten gesperrt war.

Im Durchschnitt kamen bislang 1829 Fans zu den vier Heimspielen der Verler. Erfreulich für den Verein: In der kommenden Woche wird es voll werden - richtig voll. Denn für das am nächsten Dienstag anstehende Derby gegen Arminia Bielefeld (3. Oktober, 19 Uhr) sind alle Karten vergriffen.

Damit ist das Stadion an der Poststraße erstmals seit gut dreieinhalb Jahren ausverkauft. Damals war Union Berlin im Rahmen des DFB-Pokals zu Gast. Mehr noch: Die Verler werden gegen Bielefeld sogar einen neuen Zuschauerrekord feiern. Durch die Umbauarbeiten hat sich die Kapazität des Stadions leicht erhöht. Für das Duell mit der Arminia wurden 5207 Tickets verkauft. 1700 Anhänger aus Bielefeld werden erwartet.

Und Verl hätte sogar noch "deutlich mehr" Karten unter die Leute bringen können, wie Marketingvorstand Mario Lüke gegenüber der "Neuen Westfälischen" erklärte. "Für uns ist das wohl größte Heimspiel der Saison im neuen Stadion eine echte Feuertaufe. Das unterstreicht, was das Spiel auch für das Umfeld bedeutet. Beide Vereine sind sich ja seit 1995 sportlich nicht mehr auf Augenhöhe begegnet." Damals standen sich DSC und SCV in der Regionalliga gegenüber.

Die Rahmenbedingungen für das Ostwestfalen-Derby stimmen also. Bevor es so weit ist, haben beide Teams aber noch andere Aufgaben in der 3. Liga zu erledigen. Verl gastiert am Samstag bei 1860 München, Bielefeld empfängt am Freitag den 1. FC Saarbrücken.