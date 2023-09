Rot-Weiss Essen siegte beim SC St. Tönis mit 5:0 und qualifizierte sich für das Achtelfinale des Niederrheinpokals. Angreifer Leonardo Vonic erzielte zwei Treffer.

Zwei Niederrheinpokal-Spiele absolvierte Leonardo Vonic im Trikot von Rot-Weiss Essen und in beiden Partien traf der junge Stürmer doppelt. Nach dem Doppelpack in der ersten Runde beim Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken (6:0), folgten am Mittwochabend ebenfalls zwei Treffer im Jahnstadion des Oberligisten SC St. Tönis.

RWE wurde in Tönisvorst der Favoritenrolle gerecht und gab sich mit dem souveränen 5:0 (3:0)-Erfolg keine Blöße. Vonic hatte im ersten Durchgang einen großen Anteil daran, dass sich für den Favoriten ein entspannter und nicht packender Pokalabend entwickelte.

In der zehnten Minute spekulierte der 20-Jährige nach einem verunglückten Rückpass des gegnerischen Verteidigers Niklas Withofs richtig und traf zum 2:0. Auch das 3:0 (33.) ging auf das Konto von Vonic, der sich im Strafraum gut durchsetzen konnte und aus spitzem Winkel seinen vierten Treffer im laufenden Wettbewerb erzielte.

"Es hätten noch ein, zwei Tore dazukommen können, aber ansonsten war es schon in Ordnung. Wir haben direkt durch die frühen Tore ein Zeichen gesetzt und den Deckel draufgemacht. Das war auf jeden Fall wichtig", betonte der Deutsch-Kroate, der an diesem Abend Eigenwerbung betrieb, nach dem Abpfiff.





Während der Neuzugang im Niederrheinpokal zweimal von Beginn an spielen durfte, wartet er in der 3. Liga noch auf sein Startelfdebüt. Bislang wurde Vonic sechsmal eingewechselt, spielte aber nie länger als 28 Minuten. Bei der jüngsten 1:2-Niederlage beim SSV Ulm 1846 gelang dem gebürtigen Darmstädter dann zumindest sein erster Scorerpunkt (Vorlage).

Seine ersten zwei Monate bei Rot-Weiss Essen resümierte das Sturmtalent wie folgt: "Eigentlich bin ich schon zu Beginn gut reingekommen, aber in den letzten paar Wochen habe ich mich noch ein bisschen gesteigert. Daran möchte ich anknüpfen." Das Ziel von Vonic ist klar formuliert: Ein Startelfplatz. "Das ist natürlich mein Ziel, ganz klar. Am besten so schnell wie möglich", erklärte er.

Das sind die Partien, auf die man wartet – ein Highlight-Spiel. Wir freuen uns und ich besonders auch. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel Leonardo Vonic.

Vielleicht ja bereits am Sonntag (01. Oktober, 13.30 Uhr). Dann sind die Essener wieder in der 3. Liga gefragt und treffen an einer vollen Hafenstraße auf den aktuellen Spitzenreiter Dynamo Dresden. Der Mittelstürmer freut sich auf dieses Duell: "Das sind die Partien, auf die man wartet – ein Highlight-Spiel. Wir freuen uns und ich besonders auch. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel."