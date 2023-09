BVB-U23: Hettwer vor MSV-Wiedersehen formstark - vier Ausfälle

Fünf Jahre verbrachte Julian Hettwer beim MSV Duisburg, am Mittwochabend steht er seinem Ex-Klub erstmals gegenüber. Zuletzt gelangen ihm die ersten Tore für Borussia Dortmund II.

Mit seinem Wechsel in die U23 von Borussia Dortmund spülte Julian Hettwer im Sommer wertvolle Einnahmen in die Vereinskasse des MSV Duisburg. Doch sportlich gesehen war der Abgang des Eigengewächses ein herber Verlust für die Zebras.

Als adäquater Ersatz für den pfeilschnellen 20-Jährigen, der vergangene Saison fünfmal für den MSV traf und zwei Treffer vorbereitete, hat sich bislang kein Neuzugang entpuppt. Nach sieben Spieltagen stehen für die noch sieglosen Duisburger erst sechs Tore zu Buche.

"Ich hoffe, dass sie die notwendigen Punkte holen, aber nicht gegen uns", sagt Hettwer auf den Vereinskanälen des BVB vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub (Mittwoch, 19 Uhr, RS-Liveticker), der am Ende der Drittliga-Tabelle steht.

Ganz anders die Lage bei Hettwer und den Borussen. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen ergeben in der Summe Tabellenplatz fünf. Und Hettwer selbst hat sich mit vier Startelfeinsätzen gut im Team von Trainer Jan Zimmermann zurechtgefunden. Bei den Siegen gegen den SC Verl (3:2) und Viktoria Köln (2:1) zuletzt gelangen dem Youngster seine ersten beiden Pflichtspieltreffer für den BVB.

Im weiß-blauen Trikot hatte der gebürtige Bochumer vor knapp drei Jahren sein Debüt im Profifußball gefeiert und sich mit der Zeit vor allem aufgrund seiner Schnelligkeit bei den MSV-Profis etabliert. 67 Partien bestritt Hettwer insgesamt für die Duisburger.

Seine beste Phase erlebte er in der vergangenen Rückserie: Innerhalb von zehn Partien steuerte Hettwer sieben Torbeteiligungen bei. An diese Effektivität will er beim BVB anknüpfen - ohne dabei die ehemaligen Kollegen aus den Augen zu verlieren. "Ich bin mit einigen Spielern dort noch in gutem Kontakt, der wird auch nicht abreißen", so Hettwer. "Wenn es die Zeit erlaubt, schaue ich mir die Spiele des MSV an."

Während Hettwer beim Heimspiel am Mittwoch gute Chancen auf einen Platz in der Startelf haben dürfte, fallen vier Dortmunder aus: Prince Aning, Dennis Lütke-Frie, Moses Otuali sowie Silas Ostrzinksi.