3. Liga: Viktoria-Trainer über MSV - "Gegner hat uns das Leben echt schwer gemacht"

Große Erleichterung beim FC Viktoria Köln. Nach vier Spielen ohne Sieg gelang der Viktoria wieder ein Dreier.

5111 Fans waren in den Sportpark Höhenberg gekommen, um das NRW-Duell zwischen dem FC Viktoria Köln und MSV Duisburg zu verfolgen. Am Ende durften die Hausherren aus Köln jubeln.

Der 2:0-Sieg der Kölner über die Duisburger war der erste Viktoria-Erfolg nach zuletzt vier sieglosen Begegnungen. Dementsprechend erleichtert war auch Viktoria-Coach Olaf Janßen.

"Das fühlt sich gut an, sonst wären es jetzt schon fünf Spiele ohne Sieg und du würdest anfangen auf die Tabelle zu schauen, obwohl sie ja noch gar nicht viel aussagt", freute sich Janßen und gestand: "Der Gegner hat uns das Leben echt schwer gemacht, wir hatten heute zunächst das Matchglück auf unserer Seite, aber am Ende dann auch irgendwo verdient gewonnen. Wir müssen uns nicht schämen für den Sieg, es war in den letzten Wochen auch schon anders, und das wird in dieser engen 3. Liga auch so weitergehen."

Der 56-jährige Fußballlehrer nahm im Vergleich zu den letzten Wochen einige Umstellungen vor. Janßen hatte sich im Sturmzentrum für André Becker entschieden, Simon Handle nahm zunächst wieder auf der Bank Platz. Im Zentrum der Dreier-Abwehrkette begann Jeremias Lorch statt Kapitän Moritz Fritz.

Janßen erklärte: "Jeremias hat sich nach seinem Kreuzbandriss super angekämpft. Ich hatte das Gefühl, dass heute der Tag ist, wo er mal die Startelf verdient hat. Konkurrenzkampf belebt das Geschäft. Dann kommt es darauf an, wie diejenigen, die draußen bleiben, damit umgehen. Und da muss ich mir bei Mannschaft keine Sorgen machen, auch Moritz hat das heute herausragend gemacht."

Am kommenden Samstag (30. September, 14 Uhr) steht für die Höhenberger Jungs das Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen - zuletzt 2:1-Sieg in Regensburg - an, ehe Viktoria am Feiertag - Tag der deutschen Einheit - (3. Oktober, 19 Uhr) den FC Ingolstadt empfängt.