3. Liga: Hass-Kommentare gegen Ex-KFC-Torwart - "... ein absolutes No-Go!"

Am Freitag (22. September) starteten Unterhaching und Arminia Bielefeld in den 7. Spieltag. Die Ostwestfalen siegten. Gegen Hachings Keeper gab es Hass-Kommentare.

Aufatmen bei Arminia Bielefeld: Die Zweitliga-Absteiger konnten die erste Krise der noch jungen Saison beenden und wieder einen Sieg, den zweiten der laufenden Serie, einfahren.

"Die Erleichterung ist riesig, weil es total bitter gewesen wäre, wenn wir hier nur mit einem Punkt rausgegangen wären. Wir haben das Spiel dominiert, aber auch so Spiele kippen dann eben auch mal. Wir sind aber wieder zurückgekommen und das spricht natürlich auch für die Moral der Jungs", resümierte Trainer Michel Kniat.

Arminia-Legende Fabian Klos ergänzte: "Das wird uns hoffentlich für die nächsten Spiele einen Schub geben, weil ausruhen dürfen wir uns darauf jetzt nicht. Von der Leistung, vom Einsatz, vom Kämpferischen her war das heute ein richtig, richtig großer Schritt nach vorne. Mit so vielen Leuten hier zu sein, die Unterstützung zu haben: Das bedeutet Traditionsverein, das ist Vereinsliebe, da ziehe ich meinen Hut vor."

Klos war es auch, der in der 37. Minute Opfer der am heißesten diskutierten Szene des Abends war. Hachings Torwart Rene Vollath traf den heranstürmenden Arminia-Kapitän mit dem ausgestreckten Bein im Unterleib. Eigentlich eine klare Sache: Elfmeter und Rot für den ehemaligen Keeper des KFC Uerdingen. Doch der Schiedsrichter zeigte beiden Streithähnen die Gelbe Karte.

Bei aller Emotion, das hat hier Null verloren und ist komplett unnötig. Sie können mich beleidigen, aber wenn es gegen die Familie geht, ist das über der Grenze und ein absolutes No-Go! Das geht über das Ziel hinaus. Rene Vollath

Die Arminia-Fans gingen daraufhin in den Sozialen Medien steil. Nach dem Schlusspfiff unterrichtete Vollaths Frau den Haching-Schlussmann darüber, was gerade über sie, ihn und die gesamte Familie Vollath geschrieben wird. Der Ex-KFC-Keeper reagierte auf die Hass-Kommentare. Das Portal "liga3-online.de" berichtet, dass unter Babybauch-Fotos in den sozialen Netzwerken Kommentare wie "Ich hoffe, ihr habt einen Autounfall" und "Ich hoffe, ihr sterbt" gepostet wurden.

Vollath, der das Foulspiel zugab, aber betonte, dass er sich vor dem heranstürmenden Klos schützen und diesen nicht verletzten wollte, sagte gegenüber "Magenta Sport": "Bei aller Emotion, das hat hier Null verloren und ist komplett unnötig. Sie können mich beleidigen, aber wenn es gegen die Familie geht, ist das über der Grenze und ein absolutes No-Go! Das geht über das Ziel hinaus."

Klos meinte zu der Szene: "Für mich ist es eine klare Sache. Aber Karma hat zurückgeschlagen. Da wir 2:1 gewonnen haben, kann ich damit richtig gut leben."