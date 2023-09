RWE: Die WAZ bleibt Premium-Partner von Rot-Weiss Essen

Nächste Verlängerung bei Rot-Weiss Essen. Die WAZ hat ihren Kooperationsvertrag mit RWE um zwei Jahre verlängert.

Eine weitere Partnerschaft bei Drittligist Rot-Weiss Essen bleibt bestehen. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13:30 Uhr) beim SSV Ulm 1846 verkündete der Klub, dass der Kooperationsvertrag mit der Westdeutsche Allgemeine Zeitung um zwei Jahre verlängert wurde. Die WAZ bleibt Premium-Partner von Rot-Weiss Essen.

Seit 2013 ist die WAZ Namensgeber der Westkurve, dem Teil des Stadions, wo die knapp 7000 Zuschauer im Stehbereich für die legendäre Stimmung im Stadion an der Hafenstraße sorgen.

Längst ist das Medienhaus so zum festen Bestandteil des „Mythos Hafenstraße“ geworden. Ebenfalls seit 2013 unterstützt das Blatt, das zur Essener FUNKE Mediengruppe gehört, in der zweithöchsten Sponsoringkategorie als Premium-Partner an der Hafenstraße. Auch in der Nachwuchsförderung engagiert sich die Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Mit Ausweitung der Partnerschaft arbeitet die WAZ seit Beginn der Saison 2023/24 zudem an Produktion und Distribution der digitalen Rot-Weiss Essen-Stadionzeitschrift „kurze fuffzehn“ mit.

Während RWE inhaltlich verantwortlich bleibt, macht das Medienhaus die fertig gesetzte Zeitschrift zu einem E-Paper. Über den von der WAZ zur Verfügung gestellten Reader lassen sich Inhalte nutzerfreundlich aufrufen. Weil die „kurze fuffzehn“ fortan digitale Beilage von „WAZ PLUS“ und des WAZ-E-Papers ist, hilft die FUNKE Mediengruppe RWE, die Reichweite des Stadionblatts signifikant zu vergrößern. In den Vorjahren war die WAZ bereits für den Druck der „kurze fuffzehn“ zuständig.

„WAZ und Rot-Weiss Essen haben eine lange gemeinsame Historie. Seit zehn Jahren arbeiten wir hervorragend zusammen. Wir sind ein eingespieltes Team! Daher freuen wir uns sehr, dass diese gewachsene Partnerschaft mit der Namensgebung der Westkurve, der Unterstützung des ‚FÖRDERWERK‘ an der Seumannstraße und der Mitarbeit an der ‚kurze fuffzehn‘ weiterhin so umfassend ist“, sagt RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.

„Beständigkeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wir sind daher stolz auf diese Partnerschaft und auf die Verlängerung bis 2025“, so Thomas Kloß Verlagsgeschäftsführer der WAZ.