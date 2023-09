3. Liga: Ein Zweikampf, zwei langwierige Verletzungen

Die Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und dem 1. FC Saarbrücken wurde mittlerweile von zwei schwerwiegenden Verletzungen überschattet.

Was für ein Pech. Bei der Sonntagspartie in der 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und dem 1. FC Saarbrücken fielen beim 0:0 keine Tore, dafür aber zwei Spieler lange aus.

Und das aufgrund eines Zweikampfes, bei dem der Unterhachinger Benedikt Bauer den Saarbrücker Patrick Schmidt foulte. Die erste Konsequenz: Der 30-jährige Schmidt zog sich einen Bruch des Schien- und Wadenbeins zu. Eine erste Operation ist bereits erfolgt, zum Ende dieser Woche ist ein zweiter Eingriff erforderlich, teilte Saarbrücken mit.

Der Routinier wird mehrere Monate ausfallen. Schmidt wechselte in diesem Sommer vom FC Ingolstadt in die saarländische Landeshauptstadt. Der erfahrene Mittelstürmer kam bislang in allen sechs Saisonspielen zum Einsatz und erzielte drei Treffer.

Und am Mittwoch gab es nun die zweite Hiobsbotschaft. Denn auch Bauer, der nach dem Zweikampf noch eine Zeit weiterspielte, wird nun lange ausfallen. Nach 60 Minuten musste er aufgrund seiner Knieprobleme vom Feld - nachdem die Probleme nicht besser wurden, gab es eine gründliche Untersuchung.

Nun die Diagnose: Der deutsche U-Nationalspieler zog sich eine schwere Knieverletzung zu. Damit fällt auch Bauer für längere Zeit aus.

Unterhaching-Präsident Markus Schwabl erklärte: „Benes Verletzung trifft uns völlig überraschend und außerordentlich hart. Er hat sich einen Stammplatz bei den Profis erarbeitet und gab vor kurzem sein Debüt für die U20-Nationalmannschaft, gerade deshalb ist es für ihn besonders bitter. Ich hoffe, dass er uns mit seinen Qualitäten bald wieder auf dem Platz helfen kann und dafür bekommt er von Vereins- und Mannschaftsseite jegliche Unterstützung.“

Damit ist der gelungene Start beider Mannschaften in die Drittliga-Saison vorerst zur Nebensache geworden. Saarbrücken liegt auf dem sechsten Platz, Aufsteiger Unterhaching sogar auf einem starken vierten Rang.