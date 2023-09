RWE: Vinko Sapina - "Ulm ist immer noch mein Herzensverein"

Am Sonntag (24. September, 13.30 Uhr) reist Rot-Weiss Essen zum SSV Ulm 1846. Ein ganz besonderes Spiel für Vinko Sapina, Essens Mittelfeld-Motor.

Als Rot-Weiss Essen im Sommer 2023 Vinko Sapina vom SC Verl verpflichtete, da hofften alle RWE-Fans, dass der 28-Jährige an der Hafenstraße die selben starken Leistungen bringen würde wie zuvor in Verl. Und: In Essen wurde niemand enttäuscht.

Sapina ist der Chef im Essener Mittelfeld, der alleinige Sechser, er spult viele Kilometer pro Spiel ab, stopft nicht nur Löcher im Zentrum, sondern sorgt auch immer wieder mit starken Pässen in die Tiefe für Offensivaktionen. Kurzum: Vinko Sapina ist für Rot-Weiss Essen ein Glücksgriff.

"Natürlich, das ist für mich ein sehr besonderes Spiel. Meine Familie, meine engsten Freunde und viele bekannte werden im Donaustadion sein, um mich in meinem alten Wohnzimmer spielen zu sehen. Dazu trete ich noch gegen Freunde an, mit welchen ich fünf Jahre lang in der Regionalliga gespielt habe", erzählt der gebürtige Kroate gegenüber dem Portal "Fupa Württemberg".

Weiter meint Sapina: "Als der Aufstieg klar war, habe ich mich extrem gefreut. Nicht nur für die Jungs, die Stadt und die Verantwortlichen, sondern auch für mich, weil Ulm immer noch mein Herzensverein und die Stadt meine Heimat ist. Gleichzeitig war mir klar, dass es zwei Spiele gegen den SSV geben wird. Jetzt ist es bald soweit, da geht natürlich maximale Vorfreude in mir auf."

Aber, klar: Auch er wird das Spiel gegen seinen Heimat- und Herzensklub professionell angehen. Da gibt es dann auch keine Sentimentalitäten. Jedoch wird Sapina eins noch vor dem Spiel versuchen. Er verrät: "Wenn möglich, fahr ich Samstag Abend noch auf einen Kuchen zu meinen Eltern vorbei und verteile Umarmungen."

Und was ist für ihn mit RWE - aktuell auf Platz sieben - in dieser Saison noch drin? Sapina antwortet: "Wenn ich eins über die 3. Liga gelernt habe, dann ist es, dass man keine Prognosen aufstellen kann, weil alles so wild ist. Wir spielen sehr gut bisher und darauf wollen wir aufbauen. Am Ende sehen wir wofür es reicht."