MSV Duisburg: So reagiert der MSV-Trainer auf die "Ziegner raus"-Rufe

Während Torsten Ziegner den Kredit bei den Fans wohl verspielt hat und sich getroffen von den "Ziegner raus"-Rufen zeigte, scheint die Mannschaft weiter hinter dem Trainer zu stehen.

Nach der 2:3-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Verl steckt der MSV Duisburg tief in der Krise und im Tabellenkeller der 3.Liga. Vier Punkte bedeuten vorerst den vorletzten Tabellenplatz. Sollte die zweite Mannschaft des SC Freiburg an diesem Spieltag gegen Arminia Bielefeld punkten, droht sogar die rote Laterne.

Dementsprechend schlecht war die Laune nach Abpfiff auch bei den knapp über 10.000 Fans im Stadion. Nach dem späten Lucky-Punch des SC Verl gellten erst laute Pfiffe durch die Arena. Anschließend waren deutliche "Ziegner raus"-Rufe in der Arena wahrzunehmen. Die Fans hatten genug.

Während die Fans ihren Wut äußerten, zeigte sich der Betroffene, MSV-Trainer Torsten Ziegner, verständnisvoll, aber auch getroffen von den Rufen der Anhänger: „Schön ist es nicht, keine Frage. Wir befinden uns trotz allem in einer Welt, wo wir auch nur Menschen sind und Gefühle in uns haben. Auf der anderen Seite ist es auch nichts Ungewöhnliches, wenn man so einen Saisonstart hinlegt wie wir. Dann ist es logisch, dass die Fans, die Leute, die ihr Herzblut für den Verein geben, nicht zufrieden sind.“

Trotz des schlechten Starts mit keinem Sieg aus den ersten sechs Ligaspielen und nur vier Punkten, versucht Ziegner die Pfiffe in den Hintergrund und etwas für ihn Wichtigeres in den Vordergrund zu rücken: „Auch wenn ich das nicht total abstreifen kann, da ich auch nur ein Mensch bin, ist es für mich viel wichtiger mit der Mannschaft und meinem Trainerteam in einen Spiegel schauen zu können. Und wir haben in den letzten Tagen alles für einen Sieg getan, hart gearbeitet, viele Gespräche geführt, Dinge aufgearbeitet und waren gut vorbereitet. Und das hat man in der ersten Hälfte auch gesehen.“





Während Ziegner den Kredit bei den Zebra-Anhängern wohl größtenteils verspielt hat, scheint das Team weiter an der Seite des Trainers zu stehen. So äußerte sich der Kapitän und gegen Verl als Stürmer eingesetzte Sebastian Mai nur positiv über “Ziege“: „Es liegt auf gar keinen Fall am Trainer. Er stellt uns hervorragend ein und es hat alles geklappt, was wir gesagt haben. Der kann sich ja nicht hinten reinstellen und die Dinger rausschießen. Unser Matchplan ist wieder aufgegangen. Was soll er denn machen?“

Wenn es nach dem Kapitän geht, wird Ziegner auch den Matchplan für den 7. Spieltag erstellen. Dann geht es im Auswärtsspiel zu Viktoria Köln (Samstag, 23. September, 14 Uhr).