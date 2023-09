RWE: Dabrowski - "Habe versucht den Rasen rauszureißen, aber er sitzt schön fest"

Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag (16. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den SSV Jahn Regensburg - und das auf einem nagelneuen Geläuf.

Es geht weiter für Rot-Weiss Essen: Nach der Länderspiel-Pause und den Siegen gegen Preußen Münster sowie beim SC Freiburg will RWE nun den dritten Dreier in Serie in der 3. Liga holen.

Es kommt der bis dato ungeschlagene SSV Jahn Regensburg (Samstag, 16. September, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) ins Stadion an die Hafenstraße. Die Bayern bringen bis zu 300 Fans mit, RWE hat für das Spiel 16.300 Karten im Heimbereich verkauft. "400 Karten stehen für unseren Heimbereich noch zur Verfügung", informierte RWE-Pressesprecher Niclas Pieper am Freitag die Öffentlichkeit.

Am Ende dürfte es eine große Kulisse von rund 17.000 Fans werden. Diese werden dann auch etwas Neues an der Hafenstraße zu bestaunen bekommen. Das unsägliche Thema des Rasens sollte mit dem neuverlegten 125.000-Euro-Rollrasen ein Ende haben.

"Der Rasen sieht hervorragend aus, wie ein richtiger Teppich. Wir haben auch nicht darauf trainiert. Ich bin aber auf dem Rasen entlanggelaufen und habe versucht Rasenstücke rauszureißen, aber er sitzt schön fest und ist stabil", berichtete Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Gast aus Bayern.

Gegen die Regensburger, die sich bislang zwei Siege und drei Remis erkämpften, muss der RWE-Trainer lediglich auf die Langzeitverletzten Fabian Rüth, Nils Kaiser, Thomas Eisfeld und Ekin Celebi verzichten.

Rot-Weiss Essen: Sapina und Wiegel wieder fit - Bastians kehrt zurück

Dabrowski: "Vinko Sapina und Andreas Wiegel haben individuell trainiert und sind schmerzfrei. Sie stehen uns zur Verfügung. Genauso wie Moussa Doumbouya, der kleine Rückenprobleme hatte, und unser Kapitän Felix Bastians, der wieder voll einsatzfähig ist."





Ob der 35-jährige Bastians auch sofort wieder in die Startelf rückt, ließ Dabrowski offen. Er erklärte: "Ich habe für die Aufstellung gegen Regensburg ganz harte Entscheidungen zu treffen. Ob das beim Kapitän von Anfang an reicht, werden wir sehen. Die Jungs haben das sehr gut gemacht. Da ist die Überlegung, ob man das sprengt. Felix spielt eine wichtige Rolle bei uns, ist aber drei gute Wochen ausgefallen. Wir sind froh, dass Bastians und die anderen Jungs wieder fit sind. Ich habe viele Gedankenspiele in meinem Kopf, die ich aber hier noch nicht verraten werde. Wir werden sehen, wer am Samstag in der Startelf steht."