Preußen Münster: Ohne fünf Mann nach Sandhausen, das plant der Trainer

Preußen Münster steht in der 3. Liga vor der schwierigen Hürde beim SV Sandhausen. Fünf Spieler fallen aus, ein wichtiger Akteur kehrt zurück.

In den letzten beiden Jahren kannte der SC Preußen Münster gefühlt nur eine Richtung. Es ging nach oben, Rückschläge gab es kaum. Gekrönt wurde das mit dem souveränen Aufstieg in die 3. Liga im Sommer.

Nun gibt es zum ersten Mal eine kleine Delle, weil der Start in die 3. Liga nicht perfekt lief. Nach zwei Niederlagen in Serie gegen Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim liegt der SCP aktuell mit vier Punkten auf Rang 18 - einem Abstiegsplatz.

Und nun steht die schwierige Aufgabe beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen auf dem Programm (Samstag, 16. September, 14 Uhr). Doch auch der SVS ist nach einem großen Umbruch im Sommer nicht perfekt gestartet.

Sieben Punkte bedeuten aktuell Rang zehn. SCP-Trainer Sascha Hildmann betont vor den 90 Minuten jedoch: "Sandhausen ist selbsternannter Titelfavorit und will aufsteigen. Da sind wir Außenseiter, wollen uns aber gut verkaufen und ein gutes Spiel zeigen. Wir sind voller Selbstvertrauen. Und wir haben die Pause sehr gut genutzt. Wir haben analysiert, viel gesprochen. Und hatten auch einen guten Test gegen Hannover, den wir hätten gewinnen müssen."

Du musst es schaffen, diese 50-50-Spiele auf deine Seite zu ziehen. Das wird kommen, davon bin ich überzeugt Sascha Hildmann

Was auch in Essen der Fall hätte sein können, die Partie, die erst in der Nachspielzeit entschieden wurde, hätte in beide Richtungen kippen können. Daher legt Hildmann den Finger in die Wunde: "Du kannst in dieser Liga nicht in ein Spiel gehen uns sagen 'Das gewinnst du'. Du musst es schaffen, diese 50-50-Spiele auf deine Seite zu ziehen. Das wird kommen, davon bin ich überzeugt."

Personell kann Hildmann wieder auf Marc Lorenz bauen. Allerdings ist noch offen, wie er genau mit dem Routinier plant: "Marc Lorenz ist zurück im Training und wird auch im Kader stehen. Das freut uns natürlich sehr. Inwieweit er schon eine Alternative ist, müssen wir sehen. Es ist aber noch sehr früh. Vielleicht für ein paar Minuten."

Fehlen werden weiterhin Dennis Grote (Reha nach Kreuzbandriss), Ogechika Heil (muskuläre Probleme), Shaibou Oubeyapwa (Innenbandriss im Knie), Dominik Schad (Innenbandriss im Knie) und Marvin Benjamins (Adduktorenprobleme).