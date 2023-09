RWE: Engelmann, Herzenbruch und Co - so läuft es bei den Abgängen

Rot-Weiss Essen hat im Sommer viele Spieler abgegeben. Wir zeigen, wie Engelmann, Kefkir und Co. gestartet sind und was Herzenbruch macht.

Die ersten Spiele sind absolviert – wir schauen, wie es bei den Sommerabgängen von Rot-Weiss Essen läuft.

Niklas Tarnat: Sein Vertrag lief im Sommer aus, Tarnat kam beim Liga-Rivalen 1860 München unter. Er ist Stammspieler bei den Löwen. Beim 3:0-Auswärtssieg in Duisburg hat er einen Treffer vorbereitet – für den 25-Jährigen hat sich der Wechsel gelohnt.

Simon Engelmann: Zwei Spiele verpasste Engelmann verletzt (Wade), nur einmal spielte er die kompletten 90 Minuten durch: Noch ist es also nicht seine Saison. Der 34-Jährige wartet auf seinen ersten Treffer für den SV Rödinghausen in der Liga. Im Westfalenpokal hat er getroffen - unter der Woche beim Sieg gegen den TSV Oerlinghausen.

Felix Herzenbruch: Noch keinen Verein hat Felix Herzenbruch gefunden. Er trainiert derzeit bei Rot-Weiß Oberhausen mit, wird dort aber keinen Vertrag erhalten. Das steht fest. Und sonst? Der 30-Jährige genießt die Zeit mit der Familie, kümmert sich um andere Projekte. Herzenbruch tritt beispielsweise als TV-Experte auf. Er ist ganz entspannt: Die Familie, die Kita-Stelle, die Uni - das gibt man nicht einfach auf. Schließlich hat er klare Vorstellungen von der Zukunft. So ist er beim Jobcenter arbeitslos gemeldet, kassiert für ein Jahr Arbeitslosengeld, kann in Ruhe weiter studieren, seinen Bachelor machen. „Dann werde ich Lehrer, Beamter, und kann auch weiterhin meine Familie ernähren“, so sein Plan.

Oguzhan Kefkir: Oberhausen, gutes Stichwort: Kefkir steht bei RWO unter Vertrag und ist dort gesetzt. Sechs Spiele, zwei Vorlagen – für ihn läuft es, für den Klub auch: Oberhausen um Trainer Jörn Nowak steht auf dem dritten Tabellenplatz.

Michel Niemeyer: Auch Niemeyer zog es nach Oberhausen. Der hochtalentierte aber leider immer wieder von Verletzungen geplagte Verteidiger verpasste schon vier Regionalliga-Partien. Gegen Lippstadt (4:1) und Düsseldorf II (2:0) konnte er mitspielen.

Aurel Loubongo: Bekommt beim VfB Oldenburg das, was er in Essen nicht bekam: Einsatzzeit. Loubongo ist beim Drittliga-Absteiger gut dabei, stand bislang in allen sechs Duellen auf dem Platz. Ein Tor bereitete er vor. Er könnte den Weg von Ayodele Adetula gehen, der Essen damals auch Richtung Oldenburg verlassen hatte und dort durchstartete.

Raphael Koczor: Verpasste die ersten Spiele gesperrt nun ist er einsatzbereit und gesetzt. Koczor ist die klare Nummer eins beim FC Kray.

Nico Haiduk: Erst vor wenigen Wochen löste er seinen Vertrag bei RWE auf, er ist beim Landesligisten Borussia Dröschede gelandet. Dort ist er ein Spieler für die erste Elf.

Timur Kesim: Oberligist ETB ist bislang noch nicht so richtig in der Saison angekommen. Erst ein Tor hat der Stadt-Nachbar in der laufenden Spielzeit erzielt – Kesim traf für die Schwarz-Weißen.

Meiko Sponsel: Kehrte zur Zweiten des 1. FC Köln zurück und ist dort unumstrittener Stammspieler.

Luca Wollschläger: Die Leihe von Wollschläger nach Essen war keine erfolgreiche. Nie konnte er sich durchsetzen. Bei Hertha BSC ist er wieder Teil der Regionalliga-Mannschaft – bislang saß er meistens auf der Bank.

Moritz Römling: Auch Römling ist bei seinem „Mutterklub“ geblieben. Er versucht, sich in der Bundesliga-Mannschaft durchzusetzen. Bislang hat das nicht funktioniert, aber: Man hört viel Gutes vom Wittener. „Moritz ist ein toller Junge, seine Entwicklung ist klasse“, sagte etwa Trainer Thomas Letsch auf Nachfrage dieser Redaktion. „Er haut sich in jedem Training rein ohne Ende, wirft sich dazwischen, hat auch gute Aktionen nach vorne.“

Ben Heuser (Leihe): Den Schweizer lieh RWE zum Oberligisten Cosmos Koblenz aus. Dort kommt er regelmäßig auf seine Einsätze. Zwei Scorer-Punkte sammelte er in vier Spielen.