Vor Mannheim: Zwei Neue, zwei Abgänge, vier Verletzte bei Preußen Münster

Der SC Preußen Münster trifft in der 3. Liga auf Waldhof Mannheim. So ist die Lage nach dem 0:1 bei RWE.

Vier Punkte holte Preußen Münster in dieser Saison in der 3. Liga bisher. Alle vier Zähler sammelte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann zuhause ein.

Während es bei den Partien in Bielefeld und zuletzt bei Rot-Weiss Essen Niederlagen setzte, möchte man nun am fünften Spieltag (Samstag, 2. September, 14 Uhr) zuhause gegen Waldhof Mannheim die nächsten Punkte einfahren.

Nach dem 0:1 bei RWE, wo man nicht nur die Zähler, sondern auch Shaibou Oubeyapwa verletzt verlor, war unter der Woche einiges los bei den Preußen. Denn neben Oubeyapwa muss Hildmann derzeit auch Dennis Grote (Kreuzbandriss), Dominik Schad (Außenbandriss) und Marc Lorenz (Haarriss im Wadenbein) ersetzen.

Daher legte der Klub zwei Mal nach und verpflichtete Linksverteidiger Benjamin Böckle, der von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wurde, und Offensivspieler Ogechika Heil, der vom HSV nach Münster kam.

Vor den 90 Minuten gegen Mannheim betonte Hildmann auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Wir mussten bei den Verletzungen etwas machen, das war alternativlos. Und wir hatten die beiden Jungs schon im Sommer auf dem Schirm."

Neben den Zugängen gab es auch noch zwei weitere Abgänge in der Woche. Lukas Frenkert ging zum Regionalligisten 1. FC Bocholt, zudem wurde der Vertrag mit Keeper Tom Müller aufgelöst.

Die Niederlage in Essen tat schon weh, das muss ich sagen. Wir hatten 15 Torschüsse und unsere Chancen für mehr Sascha Hildmann

Damit sollte der Kader nun stehen, der am Samstag Waldhof Mannheim besiegen will. Hildmann zum Gegner: "Waldhof hat jetzt seinen ersten Sieg eingefahren und eine gute Truppe mit drittliga-erfahrenen Jungs. Wir wollen, wie zuletzt gegen Ingolstadt, wieder unser Spiel aufziehen. Mit klarer und mutiger Art zum nächsten Dreier."

Wobei die Nachwehen vom späten 0:1 in Essen nicht mehr zu verspüren sind, auch wenn der Trainer zugibt: "Die Niederlage in Essen tat schon weh, das muss ich sagen. Wir hatten 15 Torschüsse und unsere Chancen für mehr. Insgesamt haben wir nach vier Spielen mit 64 Torschüssen die meisten der Liga. Das Spiel in Essen war auch gut, war für die Zuschauer unterhaltsam. Leider mit dem falschen Ausgang. Die Jungs sind entsprechend auch sauer. Wir wollen es morgen gegen Mannheim wieder besser machen."