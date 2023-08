3. Liga: Nächster Neuer - Preußen Münster holt Zugang vom HSV

Drittligist Preußen Münster gibt zum Ende des Transferfensters noch einmal Gas.

Nach Linksverteidiger Benjamin Böckle, der von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wurde, hat Drittligist Preußen Münster nun auch Offensivspieler Ogechika Heil verpflichtet.

Er kommt vom Zweitligisten Hamburger SV. In der letzten Saison war Heil noch an den niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles ausgeliehen, jetzt wechselt er fest an die Hammer Straße. „Ogi ist ein kreativer, schneller und dribbelstarker Spieler, der für die besonderen Momente sorgen kann. Für so einen Spielertypen haben wir uns ganz bewusst bis zum Schluss einen Platz freigehalten und sind sehr glücklich, mit Ogi jemanden mit genau diesen Qualitäten gefunden und von Preußen Münster überzeugt zu haben“, betont Geschäftsführer Sport Peter Niemeyer.

Sein Zusatz: „Ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an ihm haben werden.“

Bei den Preußen hat sich in diesen Tagen viel getan, da man auch auf Abgänge und Verletzungen reagieren muss. So wechselte Lukas Frenkert zum 1. FC Bocholt, Dennis Grote (Kreuzbandriss), Dominik Schad (Außenbandriss) und Marc Lorenz (Haarriss im Wadenbein) fallen aus, zudem hat sich Shaibou Oubeyapwa beim Spiel in Essen verletzt. Auch er wird mit einem Innenbandanriss im Knie länger pausieren müssen.

Daher nun die Zugänge. Heil ist heiß auf die neue Aufgabe: "Ich habe bisher wirklich nur Positives über die Stadt und den Verein gehört und bin daher froh, dass es zum Ende jetzt noch geklappt hat. Ich hatte hier gute Gespräche und will mich jetzt mit mehr Spielzeit bei Preußen und in der 3. Liga weiterentwickeln.“

Seit 2016 spielte der 22-Jährige, bis auf die einjährige Leihe zu den Eagles in die Eredivise, beim HSV und durchlief dort von der U17 bis zu den Profis alle Mannschaften. Zuvor wurde er in der Jugend von Hessen Kassel und der KSV Baunatal ausgebildet. Insgesamt bringt der Offensivmann die Erfahrung aus sieben Zweitliga-Spielen, 28 Einsätzen in der Eredivisie und 24 Partien in der Regionalliga Nord mit.