Vor RWE-Spiel: Freiburg II holt ehemaligen U21-Nationalspieler

Auch der SC Freiburg II hat auf den durchschnittlichen Start in der 3. Liga reagiert und einen kreativen Spieler verpflichtet.

Am Samstag (2. September, 14 Uhr) empfängt der SC Freiburg II Rot-Weiss Essen in der 3. Liga. Im letzten Jahr feierte RWE im Breisgau den ersten Auswärtssieb bei der starken U23 des SCF, die sportlich in die 2. Bundesliga aufstieg, aber natürlich nicht aufsteigen durfte.

Den Start in die laufende Runde hat sich die U23 der Freiburger anders vorgestellt. Nach vier Partien wartet die Mannschaft noch auf den ersten Sieg. Nach zwei Remis und zwei Niederlagen geht man als Letzter in das Duell gegen die Essener.

Daher hat auch Freiburg reagiert und am Mittwoch einen neuen Spieler vorgestellt. Ryan Johansson kommt in den Breisgau. Der 22-Jährige wechselt von der Zweitvertretung des FC Sevilla zum SCF.

Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte seine Ausbildung in den Nachwuchsabteilungen von Racing FC Union Luxemburg, dem FC Metz und dem FC Bayern München. 2020 schloss er sich der Zweitvertretung des FC Sevilla an. Hier kam er seither bei insgesamt 38 Spielen in der dritt- und vierthöchsten Liga Spaniens zum Einsatz.

Bei seiner zwischenzeitlichen Leihe zur Fortuna Sittard stand er bei sechs Partien in der Eredivisie und bei zwei Partien im niederländischen Pokalwettbewerb auf dem Platz.

Als Sohn eines schwedischen Vaters und einer irischen Mutter lief Ryan Johansson in seiner Jugend bereits sowohl für die schwedischen, als auch die irischen und die luxemburgischen U-Nationalmannschaften auf.

Auf insgesamt 29 Einsätze in den U-Nationalmannschaften kommt der Mittelfeldmann, der ab sofort die Kreativität der Freiburger verbessern soll. Nach vier Begegnungen haben die Freiburger erst drei eigenen Treffer auf dem Konto. Das soll nun anders werden, auch wenn der Umbruch nach der letzten Saison riesig war und niemand erwarten konnte, dass die Freiburger erneut so eine starke Mannschaft stellen können wie in der Saison 2022/23.