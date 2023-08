Preußen Münster: Linksverteidiger kommt aus der 2. Bundesliga

Der SC Preußen Münster hat sich noch einmal auf dem Transfermarkt mit einem Linksverteidiger verstärkt.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters verstärkt sich der SC Preußen Münster mit Linksverteidiger Benjamin Böckle, der von Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen wird. Dort steht der gebürtige Österreicher seit der vergangenen Spielzeit unter Vertrag. Nun wird Böckle bis zum Saisonende an den Drittligisten ausgeliehen.

"Wir freuen uns sehr auf Benjamin, der viel Tempo und für seine Position einen guten Drang nach vorne mitbringt. Dazu ist er voll im Training und kann uns sofort weiterhelfen, das war uns besonders wichtig", betont Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim SCP, und fügt an: "Auch angesichts der Verletzungen auf den Außenpositionen hatten wir nochmal Handlungsbedarf und sind froh, mit Benny eine Verstärkung gefunden zu haben."

Aktuell müssen die Preußen sowohl auf Kapitän Marc Lorenz als auch Dominik Schad verzichten. Beide sind für die Außenbahnen eingeplant. Hinzu kommt der zentrale Mittelfeldspieler Dennis Grote, der einen Kreuzbandriss auskuriert.

Für Böckle wird es außerhalb von Österreich seine zweite Profistation, auf die er sich freut, wie er selbst sagt: "Für mich war das gute Gefühl ausschlaggebend, das mir die Verantwortlichen vermittelt haben. Ich spüre hier das Vertrauen, das ist mir wichtig. In Düsseldorf habe ich zuletzt wenig gespielt, daher ist das hier der richtige Schritt für mich. Ich will mich selbst weiterentwickeln und dabei mit Preußen erfolgreich sein."

Seine ersten Schritte im Fußball machte Böckle beim FC Lauteach, ehe er in die Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg wechselte, wo er von der U15 bis zur U18 alle Teams durchlief. Anschließend zog es ihn für zwei Jahre zum FC Liefering in die 2. Österreichische Liga. Fortuna Düsseldorf war im Anschluss seine erste Station in Deutschland. Für die NRW-Landeshauptstädter bestritt er seit dem Sommer 2022 sechs Begegnungen in der 2. Bundesliga und verbuchte zudem zwölf Einsätze in der Regionalliga-Reserve der Fortuna.