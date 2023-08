Münster vor RWE: "Sind in Profiliga, da darf sich niemand von einer Kulisse beeindrucken lassen"

Preußen Münster reist am Sonntag (27. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) zum Westderby zu Rot-Weiss Essen. Der Trainer und seine Mannschaft sind heiß.

78 Spiele, 39 Siege für Rot-Weiss Essen, 25 Siege für Preußen Münster und 14 Unentschieden: So sieht der direkte Vergleich vor dem 79. Pflichtspiel zwischen RWE und dem SCP aus. Die Gäste wollen diese Bilanz am Sonntag (Sonntag, 27. August, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) etwas aufpolieren.

Münsters Aufstiegstrainer Sascha Hildmann sprach vor dem Duell am Sonntag in der Pressekonferenz über...

... die Personallage: "Dominik Schad, Dennis Grote und Marc Lorenz können nicht dabei sein. Ansonsten sind - Stand jetzt - alle fit und einsatzbereit."

... die Vorfreude: "Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Uns erwartet in Essen ein Derby mit vielen Emotionen. Wir wollen, wie gegen Ingolstadt, wieder mutig Fußball spielen und uns am Ende belohnen. Wir wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Die Vorzeichen für so ein Spiel sind aber sehr schön."

... die mögliche Startelf: "Wir machen uns viele Gedanken um die Aufstellung, haben aber auch noch zwei Einheiten. Dazu haben wir von Dienstag bis Sonntag vier freie Tage dazwischen, da können wir gut regenerieren."

... Rot-Weiss Essen: "Ich denke, dass Rot-Weiss Essen alles in die Waagschale werfen wird, um zu gewinnen. Gegen Aue haben sie zuletzt aus einer guten Verteidigung heraus agiert, gegen Köln ebenfalls. Sie suchen spielerische Lösungen. Ob sie uns pressen und ins Risiko gehen? Wir wollen bei uns bleiben und unseren Plan konsequent umsetzen."

... die Atmosphäre im Stadion an der Hafenstraße: "Wir sind in einer Profiliga, da darf sich niemand von einer Kulisse beeindrucken lassen. Das müssen die Jungs adaptieren. Das spielt in den Überlegungen keine Rolle, ob ein Spieler das kennt oder nicht. Die Leistung muss abgerufen werden."

... die Favoritenfrage: "Die Ergebnisse der Liga zeigen, dass alles ausgeglichen ist. Du kannst gegen niemanden sagen: Das gewinnst du heute. Das ist wieder die größte Erkenntnis - und wir bis zum Ende wohl so bleiben."