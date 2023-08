Drittligist Rot-Weiss Essen war nach dem 0:0-Remis bei Viktoria Köln zufrieden. Der ersehnte erste Auswärtsdreier in diesem Jahr blieb allerdings aus.

Auf ein Neues, so lautete das Motto von Rot-Weiss Essen vor dem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln am Mittwochabend.

Zum einen wollte RWE die persönliche desolate Statistik bei den Höhenbergern aufpolieren, aber auch endlich wieder ein Erfolgserlebnis in der Fremde bejubeln.

Zur Erinnerung: Der letzte sportliche Drittliga-Auswärtsdreier von Rot-Weiss Essen datiert vom 06. November 2022. Damals siegte die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski, in einem wilden Spektakel, mit 5:3 beim späteren Absteiger VfB Oldenburg. Wenn man das abgebrochene Spiel in Zwickau (2:0 für RWE) aus der Wertung nimmt, weil es zum Zeitpunkt des Abbruchs 1:1 stand, dann wartete Essen vor dem Gastspiel in Köln seit elf Spielen auf einen Auswärtssieg.

Nach dem 0:0-Remis bei der Viktoria wurde diese Serie sogar auf zwölf Partien verlängert. Zwar konnte RWE mit dem Ergebnis an diesem Abend gegen einen Gegner in starker Form gut leben, aber trotzdem schafften es die Rot-Weissen erneut nicht, einen Dreier mit nach Essen zu nehmen.

Alle Drittliga-Auswärtsspiele von RWE seit dem Oldenburg-Sieg im Überblick: 23. August: Viktoria Köln – Rot-Weiss Essen 0:0 04. August: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen 2:1 20. Mai: Hallescher FC – Rot-Weiss Essen 2:0 06. Mai: SV Meppen – Rot-Weiss Essen 2:0 23. April: FSV Zwickau – Rot-Weiss Essen (Wertung 0:2, 1:1 bei Abbruch) 08. April: Dynamo Dresden – Rot-Weiss Essen 2:1 18. März: 1. FC Saarbrücken – Rot-Weiss Essen 3:0 11. März: Erzgebirge Aue – Rot-Weiss Essen 2:1 25. Februar: FC Ingolstadt – Rot-Weiss Essen 1:1 13. Februar: Viktoria Köln – Rot-Weiss Essen 1:0 27. Januar: SV Elversberg – Rot-Weiss Essen 3:0 21. Januar: SC Verl – Rot-Weiss Essen 1:1 14. November: TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen 1:1

Die Bilanz im Jahr 2023 (ohne Zwickau): elf Drittliga-Auswärtsspiele, drei Remis, acht Niederlagen, 5:19 Tore. Das bedeutet, dass RWE im Schnitt mehr als zwei Auswärtsspiele für einen Treffer braucht. Damit sich der Drittligist in dieser Saison tabellarisch verbessert, muss zeitnah auch auswärts eine klare Steigerung her. Positiv: In Köln stand 2023 zum ersten Mal hinten die Null in der Fremde – auch dank eines überragenden Jakob Golz.





Das nächste Auswärtsspiel in der 3. Liga bestreitet Rot-Weiss Essen am 02. September (14 Uhr). Dann gastiert der Drittligist bei der U23 des SC Freiburg. Im Oktober 2022 feierte Essen dort einen souveränen 3:0-Erfolg. Ein gutes Omen?