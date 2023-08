RWE: Nächstes Remis - Golz überragt bei Nullnummer bei Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen hat am Mittwochabend ein 0:0 bei Viktoria Köln geholt. Torhüter Jakob Golz zeigte eine starke Leistung.

Rot-Weiss Essen muss weiter auf den ersten Saisonsieg in der 3. Liga warten, hat sich bei Viktoria Köln am Mittwochabend aber ein Unentschieden erkämpft. 0:0 endete das NRW-Duell, in dem RWE offensiv blass blieb, sich aber wacker gegen eine Niederlage bei den noch ungeschlagenen Höhenbergern stemmte - und sich auf einen herausragenden Jakob Golz im Tor verlassen konnte.

Nach einer an Zweikämpfen reichen, aber an spielerischen Highlights armen Anfangsphase gehörte den Gastgebern die erste Großchance der Partie. Gleich dreimal kamen sie im Essener Strafraum nach einem Konter zum Abschluss. Zweimal hielt Jakob Golz stark, den dritten Versuch vertändelte David Philipp (23.).

Ansonsten hielt die RWE-Defensive im ersten Durchgang mit wenigen Ausnahmen. Das ging allerdings auf Kosten des Offensivspiels. Als der Pausenpfiff ertönte, stand bei den Gästen keine einzige Chance auf der Habenseite. Die aktivere Mannschaft war die Viktoria.

Und die hatte Pech, dass der Schiedsrichter kurz vor der Pause nicht auf Elfmeter entschied. Vinko Sapina hatte am Trikot von Michael Schultz gezogen, geahndet wurde das Foul nicht.

Am Bild des ersten Durchgangs änderte sich nach dem Wiederbeginn wenig. Es blieb eine zerfahrene, auf beiden Seiten von Fehlern im Aufbauspiel geprägte, Partie.





Nach 64 Minuten sorgten die Höhenberger mal wieder für eine gefährliche Szene. Philipp brachte den Ball nach einer Flanke aufs Tor, Golz war auf dem Posten.

Jetzt erhöhte Köln den Druck, schnürte Rot-Weiss zunehmend in der eigenen Hälfte ein. Doch allen voran Golz stemmte sich gegen den drohenden Rückstand. Einen Abschluss von Niklas May aus kurzer Distanz vereitelte er mit einer starken Fußabwehr (69.).

Der Ball wollte den Weg ins Tor an diesem Abend einfach nicht finden. Auch nicht auf der Gegenseite, wo die Essener in der Schlussphase vereinzelt auftauchten. Dominant blieb aber bis in Nachspielzeit die Viktoria. Kurz vor Schluss köpfte Kölns Jeremias Lorch Zentimeter am Pfosten vorbei.

Kölns Trainer Olaf Janßen fiel aus Frust auf die Knie, während die Essener damit den letzten Angriff des Gegners überstanden hatten.

Weiter geht es für RWE am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) gegen Preußen Münster. Viktoria Köln gastiert tags zuvor (14 Uhr) beim Aufsteiger SpVgg Unterhaching.

Viktoria Köln: Voll - Schultz, Fritz, Greger - Koronkiewicz (63. Handle), Russo, Henning (74. Lorch), May - Bogicevic (88. Mustafa), Marseiler (63. Becker) - Philipp (74. Najar)

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Kourouma, Götze - Young (71. Wiegel), Sapina, Rother, Brumme (71. Voelcke) - Müsel (61. Harenbrock) - Doumbouya (82. Vonic), Berlinski (82. Obuz)

Tore: -

Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis

Zuschauer: 6089