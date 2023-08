Viktoria Köln: "Dabrowski und sein Team haben gute Arbeit in der Vorbereitung gemacht"

Viktoria Köln empfängt am Mittwochabend (23. August, 19 Uhr) Rot-Weiss Essen. Der Trainer der Kölner, Olaf Janßen, hält große Stücke auf den Essenern.

In der vergangenen Saison gewann Viktoria Köln beide Spiele gegen Rot-Weiss Essen. Am Mittwoch (23. August, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es wieder zum NRW-Duell.

Die Viktoria ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen - 2:1 gegen Verl, 2:1 in Saarbrücken - in die Saison gestartet und hat auch Werder Bremen aus dem DFB-Pokal geworfen.

Rot-Weiss Essen ist derweil gegen den Hamburger SV ausgeschieden und hat nach den Begegnungen gegen Halle (1:2) und Aue (1:1) einen Zähler auf dem Konto. In Köln peilt RWE den ersten Sieg an.

Davon geht auch Olaf Janßen aus. Der Viktoria-Trainer meinte vor dem Spiel: "Die werden hier richtig Alarm machen. Ich habe ja auch mal in Essen trainiert und weiß natürlich, dass die Fans immer für eine tolle Stimmung sorgen und ihre Mannschaft pushen. Das Spiel wird schwer. Ich habe Essen analysiert und muss sagen, dass Christoph Dabrowski und sein Team eine gute Arbeit in der Vorbereitung gemacht haben. Da ist im Ballbesitz und in der Positionierung im Vergleich zur letzten Saison einiges besser geworden."

Sie werden hier ihren ersten Sieg holen wollen. Wir wollen unseren dritten Dreier in Serie einfahren. Olaf Janßen

Und mit Marcus Steegmann, Essens Kaderplaner, hat Rot-Weiss nun seit dieser Saison auch einen ehemaligen Viktorianer in seinen Reihen. Janßen: "(lacht) In dem Spiel wird er keinen Einfluss haben. Aber, klar: Er weiß schon wie wir arbeiten. Aber das wird an diesem Abend nicht ausschlaggebend sein."

Dass die Englische Woche zu Beginn der Saison für die Viktoria ein Problem sein könnte, glaubt der 56-jährige Fußballlehrer keinesfalls. "Unsere Verfassung ist gut. Die Jungs haben gut gegessen, viel Flüßigkeit zu sich genommen und die richtigen Stabilisationsübungen gemacht, Siege machen die Müdigkeit auch leichter. Wir werden am Mittwochabend wieder Vollgas geben."

Dass Rot-Weiss Essen einen Tag weniger zur Regeneration als die Viktoria hatte, wird laut Janßen keine Rolle spielen. Janßen: "Ich glaube, dass das am Anfang der Saison keine große Rolle spielt. Essen wird auch bis Mittwoch regeneriert sein. Es wird um Inhalte gehen wie Einsatz und Laufbereitschaft. Sie werden hier ihren ersten Sieg holen wollen. Wir wollen unseren dritten Dreier in Serie einfahren."