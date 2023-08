MSV Duisburg: Die Offensive hakt – Unzufriedener Kapitän

Wie schon in Freiburg traf auch beim Duisburger 1:1 in Halle mit Sebastian Mai wieder ein Innenverteidiger. Der Kapitän war mit dem Ausgang der Partie unzufrieden.

Sebastian Mai konnte trotz seines Treffers zum 1:1 beim Halleschen FC nicht wirklich mit dem Punkt leben. Der Kapitän des MSV Duisburg ist nach Marvin Senger erst der zweite Torschütze in dieser Saison.

Dass es auch im dritten Spiel nicht zum ersten Sieg reichte, ärgerte den 29-Jährigen, der am Dienstagabend erfolgreich an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte.

„Ich bin nicht zufrieden. Wir waren meiner Meinung nach besser und hatten viele Vorstöße nach vorne, auch wenn es keine Riesenchancen waren. Wir hätten den Dreier verdient gehabt“, sagte Mai nach dem Spiel bei "Magenta Sport". Am Ende konnte sich der Innenverteidiger auch bei seinem Keeper Vincent Müller bedanken, der die zweite Niederlage in Folge mit zwei Glanzparaden in der Nachspielzeit verhinderte.

In der Offensive entschied sich Torsten Ziegner dazu, frischen Wind zu bringen. Pascal Köpke startete für Benjamin Girth. Doch der Top-Neuzugang muss ebenso wie Alexander Esswein und die gesamte Duisburger Sturmabteilung weiter auf den ersten Treffer warten. „Es hapert an Kleinigkeiten. Wir sind in einem Prozess und haben gute Leute in der Offensive. Die werden auch treffen. Das verspreche ich“, meinte Mai.

Kolja Pusch bediente seinen Spielführer beim entscheidenden Eckstoß mit einem Assist. Sein Fazit: „Wir wollten aus dem Spiel gefährlicher werden und hatten viele Ballbesitzphasen in der ersten Halbzeit. Da haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht. Es war ein gerechtes Unentschieden, das sich aber nicht wirklich toll anfühlt.“





Der Saisonstart mit zwei Zählern aus drei Spielen ist für den Mittelfeldmann dagegen akzeptabel. „Wir sind noch früh in der Saison und gucken mehr auf die Leistung als auf das Ergebnis. Jeder Punkt hilft, gerade auswärts ist es wichtig. Jetzt wollen wir die zweite Chance nutzen und gegen Ulm unser erstes Heimspiel gewinnen.“ Der Anstoß unter Flutlicht in der Schauinsland-Reisen-Arena ertönt am Freitagabend (25. August) um 19 Uhr.