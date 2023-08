Vor RWE-Spiel: Viktoria Köln verliert Mitarbeiter an Klub aus Saudi-Arabien

Kurz vor dem 3. Spieltag in der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19 Uhr) verlieren die Gastgeber ein Mitglied aus dem Trainerstab.

Wechsel auf der Position des Torwart-Trainers beim FC Viktoria Köln: Alexander Bade schließt sich dem Al-Ahli SFC in der Saudi-Pro League an, seinen Posten im Sportpark Höhenberg hat Michael Kraft bereits übernommen.

"Ich möchte mich ausdrücklich bei Viktoria Köln für eine kurze, aber tolle Zeit mit vielen Höhen und kaum Tiefen bedanken. Ich bin hier fantastisch aufgenommen worden und durfte mit allen Beteiligten eine sehr schöne Zeit verbringen", erklärt Alexander Bade. "Jetzt wartet auf mich eine neue Herausforderung in Saudi-Arabien, die ich so nicht gesucht habe, die ich aber doch wahrnehmen möchte. Ich werde den Weg der Viktoria auch aus der Entfernung weiterverfolgen und die Daumen drücken für eine erfolgreiche Saison."

Mit Michael Kraft folgt auf Bade erneut ein Ex-Profi-Keeper und gestandener Torwart-Trainer mit Erfahrung von zahlreichen hochkarätigen Stationen. Kraft stand von 1988 bis 1990 und 1993 bis 1998 im Bundesliga-Kader des 1. FC Köln, arbeitete als Torwart-Trainer unter anderem für Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und den türkischen Top-Klub Fenerbahce Istanbul.

"Seit unseren gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Köln war der Kontakt zu Olaf Janßen immer da und stets sehr gut. Nun hat er mich kontaktiert, ich war frei, und da gab es eigentlich nichts zu überlegen. Ich bin dann natürlich mal hergekommen und habe mir alles angeschaut – und das ist absolut professionell, was hier aufgebaut worden ist", freut sich Kraft auf die neue Aufgabe. "Olaf war schon als Spieler immer sehr akribisch und taktisch weit vorne, deshalb weiß ich, dass ich mit ihm super zusammenarbeiten kann, zudem habe ich auch nur Gutes gehört über sein Team hier."

Am Mittwoch (23. August, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird Kraft dann das erste Mal als Mitarbeiter des Viktoria-Trainerstabs im Einsatz sein: Rot-Weiss Essen kommt am 3. Spieltag in den Sportpark Höhenberg.