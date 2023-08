MSV Duisburg: Weiterer Ausfall gegen den Halleschen FC - Pledl fehlt länger

Der MSV Duisburg muss beim Halleschen FC einen weiteren Ausfall verkraften. Rolf Feltscher wird nicht rechtzeitig fit.

Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga nicht gerade einen Start nach Maß hingelegt. Auf das 1:1 gegen SC Freiburg II folgte die 0:3-Heimpleite gegen 1860 München am Samstag.

Als wäre das Resultat nicht schon ärgerlich genug, trübten Personalsorgen die Stimmung in Meiderich zusätzlich. Thomas Pledl zog sich eine Schulterverletzung zu. Am Montag bestätigten die Zebras einen längeren Ausfall des Neuzugangs.

In den kommenden Tagen sollen weitere Untersuchungen, ob eine Operation nötig sein wird oder die Verletzung konservativ behandelt werden kann. Seinen Platz in der Offensive könnten Alaa Bakir oder Kolja Pusch einnehmen. Nach Niklas Kölle ist Pledl bereits der zweite Duisburger, der sich eine Schulterverletzung zuzog.

Offen war hingegen, ob Rolf Feltscher rechtzeitig zur Abfahrt grünes Licht geben kann. Die Antwort folgte nach dem Abschlusstraining am Montag. Für Feltscher kommt das Spiel in Halle zu früh, der Rechtsverteidiger wird Trainer Torsten Ziegner nicht zur Verfügung stehen.

Feltscher war bei der Niederlage gegen 1860 München umgeknickt - bittererweise nur wenige Augenblicke vor dem Abpfiff. "Ich hoffe, dass es am Freitag gegen Ulm wieder klappt", wird der 32-Jährige von Vereinsmedien zitiert.





Somit dürfte es im Auswärtsspiel beim Halleschen FC in der Englischen Woche (Dienstag, 19 Uhr, RS-Liveticker) auf der rechten Defensivbahn wieder auf Joshua Bitter hinauslaufen. Er hatte an den vergangenen beiden Spieltagen in der Startelf gestanden. Gegen 1860 München wurde Bitter zur Pause durch Feltscher ersetzt.

MSV Duisburg: Transfers im Überblick

Zugänge: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch und Robin Müller (beide FC St. Pauli), Alexander Esswein (SV Sandhausen)

Abgänge: Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Leroy Kwadwo (1860 München), Marvin Ajani (Hallescher FC), Lukas Raeder, (Ziel unbekannt), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt), Julian Hettwer (BVB II), Vincent Gembalies (SC Paderborn II)