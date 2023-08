3. Liga: Preußen Münster ohne Kapitän nach Bielefeld, 22.500 Karten sind schon weg

Derbyzeit in Bielefeld. Die Hütte wird voll gegen Preußen Münster. Das sagen die beiden Trainer vor dem Derby am Samstag, 19. August, 14 Uhr.

Bis Donnerstag wurden 22.500 Karten (2500 davon an Fans des SC Preußen Münster) für das Drittliga-Derby zwischen Arminia Bielefeld und den Preußen verkauft.

Die Fans sind heiß auf das Derby, die Spieler und Trainer ebenso. Bielefeld-Trainer Michel Kniat betont auf der Pressekonferenz: "Für mich und das Trainerteam ist es kein gewöhnliches Spiel. Das ist ein Derby. Wir wissen, was das vor allem auch für unsere Fans bedeutet. Klar geht es am Ende nur um drei Punkte, aber es ist ein besonderes Spiel für uns alle. Wir wollen wieder an unser Maximum gehen und uns bestmöglich vorbereiten.“

Nach dem 1:3 zum Auftakt bei Dynamo Dresden will Bielefeld nun auch in der 3. Liga punkten, nachdem man im DFB-Pokal den Bundesligisten VfL Bochum nach Elfmeterschießen ausschalten konnte.

Doch die Preußen haben was dagegen. Der Aufsteiger startete mit einem 0:0 zuhause gegen die BVB-U23 in die Saison und will nun im Derby zeigen, was möglich ist.

SCP-Trainer Sascha Hildmann erklärte auf der Pressekonferenz am Freitag mit Bezug auf die Atmosphäre, die auf der Bielefelder Alm herrschen wird: "Wir haben eine Mannschaft auf dem Platz, die erfahren ist und schon vor so Kulissen gespielt hat. Für jeden ist das eine Motivation. Die Jungs sollen mit viel Mut und Engagement Fußballspielen. Wir werden auch viel Disziplin und viel Struktur brauchen, um Bielefelds Offensive in den Griff zu bekommen."

Wir sind sehr motiviert und freuen uns auf das Spiel. Wir werden den Kampf annehmen Sascha Hildmann

Verzichten muss Hildmann weiter aus seinen Kapitän Marc Lorenz, der nicht rechtzeitig fit wurde. "Wir haben noch gehofft, aber das wird nichts. Ansonsten sind alle Jungs fit."

Hildmann kann also fast aus dem Vollen schöpfen. Selbstvertrauen hat Münster auch genug, denn der Coach ist sich sicher, dass seine Elf im ersten Spiel gegen den BVB "echt die bessere Mannschaft war."

Nun soll eine erneut gute Leistung mit drei Punkten im Westfalenderby belohnt werden. Hildmann: "Wir sind sehr motiviert und freuen uns auf das Spiel. Wir werden den Kampf annehmen."