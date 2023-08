Preußen Münster: Gegen Bielefeld - "Wir wollen unseren Anhängern den Sieg schenken"

Preußen Münster reist am Samstag (19. August, 14 Uhr) zum Derby zu Arminia Bielefeld. Die SCP-Profis sind heiß auf den Vergleich gegen den ehemaligen Bundesligisten.

"Wir freuen uns alle riesig auf das Duell. Wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, hätten es wohl kaum jemand erwartet, dass es so schnell wieder zu einem Derby kommen könnte. Bielefeld war lange Bundesligist und wir in der Regionalliga gefangen", sagt Maximilian Schulze Niehues gegenüber dem Portal "www.liga3-online.de".

Recht hat der Torwart des SC Preußen Münster. Denn vor zwei oder drei Jahren hatte noch niemand aus beiden Fanlagern daran gedacht, dass am 19. August 2023 um 14 Uhr das heiße Derby zwischen Arminia Bielefeld und Preußen Münster angepfiffen wird. Ein Punktspiel in der 3. Liga.

Der letzte Vergleich datiert nämlich vom 18. April 2015. Bielefeld besiegte damals, ebenfalls in einem Spiel der 3. Liga, den SCP mit 2:1. Das soll diesmal nicht passieren.

"Auch wenn das letzte Derby schon einige Jahre zurückliegt, wissen wir, dass es eine ganz besondere Partie ist. Unsere Fans haben uns nach unserem Spiel im Landespokal am vergangenen Wochenende für die Bielefeld-Partie heiß gemacht. Wir wollen unseren Anhängern den Sieg schenken. Mit Simon Scherder und Marc Lorenz haben wir zudem noch zwei weitere Ur-Münsteraner in den eigenen Reihen, die der restlichen Truppe die Wichtigkeit dieses Spiels vermitteln können. Aber auch so haben wir eine charakterlich sehr gute Truppe beisammen, die alles für den Erfolg geben wird", erzählt der 34-jährige Schulze Niehues, der seit 2011 für die Preußen im Tor steht.

18 Siege für Bielefeld, 12 Erfolge für Münster, 14 Unentschieden und das alles bei einem Torverhältnis von 64:61 Treffern für die Arminia: So lautet die Bilanz zwischen den beiden Klubs. Wer ist denn nun, am Samstag (19. August), Favorit.

Schulze Niehues meint: "Aus der Ferne traue ich es mir nicht an, zu beurteilen, auf welchem Stand die Arminia derzeit ist. Ganz im Gegenteil: Ein solcher Umbruch macht es für uns zu Beginn eigentlich nur schwieriger, das gegnerische Team zu analysieren. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren."