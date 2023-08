Drittligist MSV Duisburg trifft am Samstag auf den TSV 1860 München. So sieht die Personallage vor dem Heimspiel aus.

Die Vorfreude ist groß! Der MSV Duisburg absolviert am kommenden Samstag (19. August, 14 Uhr) das erste Drittliga-Heimspiel in der laufenden Saison.

Gegner ist der TSV 1860 München, der mit einem 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim einen gelungenen Saisonstart feierte. Bis zu 15.000 Zuschauer werden erwartet. Vor dem Spiel wird es eine Gedenkminute für Hennes Sabath (64er Vizemeister) geben, der am vergangenen Wochenende verstorben ist. Deshalb wird die Mannschaft auch mit einem Trauerflor auflaufen.

Der Auftakt des MSV Duisburg konnte sich durchaus sehen lassen. Beim letztjährigen Vizemeister SC Freiburg II entführte der Gast ein verdientes 1:1-Remis und hatte in der Schlussphase sogar durch Neuzugang Thomas Pledl den Siegtreffer auf dem Fuß.

Der große Wermutstropfen an diesem ersten Spieltag war die schwere Schulterverletzung von Niklas Kölle. Bereits in der neunten Minute hatte sich der 23-Jährige, nach einem Foul von Freiburgs Davino Knappe, die Schulter ausgekugelt und musste ausgewechselt werden. Die Verletzung war derart schwerwiegend, dass sich Kölle am Montag einer Operation unterziehen musste und lange ausfallen wird.

Auf der Pressekonferenz vor dem 1860-Spiel sagte Cheftrainer Torsten Ziegner zur Kölle-Personalie: "Die OP ist erstmal sehr gut verlaufen. Alles was notwendig war, wurde gemacht. Bei der OP sind keine weiteren Schäden aufgetaucht. Das heißt, dass Niklas, wenn man das bei so einer Verletzung überhaupt sagen kann, Glück im Unglück hatte. Er ist schon wieder aus dem Krankenhaus raus und kann am Samstag im Stadion sein. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir uns mit der medizinischen Abteilung hinsetzen und genau kalkulieren, wie lange er ausfallen wird."

Außer Kölle kann Ziegner beim Aufeinandertreffen mit den Löwen aus dem Vollen schöpfen. Das bedeutet: Neuzugang Pascal Köpke kehrt nach seiner Muskelverletzung zurück.

"Er ist gesund, fühlt sich wohl und präsentiert sich sehr spritzig. Fitnesstechnisch macht er einen sehr guten Eindruck und wir sind sehr zuversichtlich, dass er uns am Wochenende helfen kann. Wenn in den letzten 48 Stunden bis zum Spiel nichts mehr dazwischenkommt, dann wird er auch im Kader stehen", blickt Ziegner voraus.