MSV Duisburg: 196 Erstligaspiele! Zebras verpflichten neuen Stürmer

Der MSV Duisburg hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Es kommt ein erfahrener Stürmer an die Wedau.

Alexander Esswein stürmt in Zebra-Streifen! Der 33-Jährige hat beim MSV Duisburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet.

196 Erst- und 81 Zweitligaspiele mit insgesamt 21 Treffern, dazu (in der Saison 2010/11, Anm. d. Red.) 31 Drittliga-Spiele, und noch 40 Regionalliga-Einsätze - Alexander Esswein bringt aus bereits 16 Jahren Profi-Fußball beeindruckende Zahlen mit an die Wedau.

Dazu kommen 42 Länderspiele für die U-Teams des DFB. Übrigens: sein Profi-Debüt gab er mit 17 für den 1. FC Kaiserslautern, als er am 17. Dezember 2007 für das spätere Zebra Steffen Bohl eingewechselt wurde.

Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport des MSV Duisburg sagt: "Mit Alexander werden wir in der Offensive variabler und unberechenbarer: Ein Außen, der aber nicht nur vorbereitet, sondern auch abschließt. Dass er sich für uns entschieden hat, ist bei einem Spieler mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung alles andere als selbstverständlich. Wir sind happy, dass wir ihn mit unseren Ideen und Zielen, aber natürlich auch mit den Fans und unserer Arena für den Spielverein überzeugt haben."

Die Zugänge des MSV in der Übersicht: Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch und Robin Müller (beide FC St. Pauli), Alexander Esswein (SV Sandhausen)

MSV-Chef-Trainer Torsten Ziegner: "Alexander ist der erfahrene Spieler, den wir uns gewünscht haben, der hungrig ist und nach Erfolg lechzt. Er hat uns in den Gesprächen eindeutig signalisiert, wieviel Lust er auf so viel Tradition und Verrücktheit wie hier in Meiderich hat. Er hat in den vergangenen Spielzeiten als Zweitliga-Stammspieler gezeigt, wie wertvoll er für seine Mannschaft ist, und auch wir erhoffen uns nach vorne noch einmal einen Qualitätssprung. Er ist gesund und topfit und wird uns mit seiner Offensivkraft und seinem Zug zum Tor sofort weiter helfen können."

Alexander Esswein ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier beim MSV! Nach den ersten Gesprächen mit Ralf Heskamp und Torsten Ziegner war mir gleich klar, dass ich mit anpacken möchte. Ich denke, dass ich meine Qualitäten und meine Erfahrung einbringen kann und damit der Mannschaft helfen werde."