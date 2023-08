3. Liga: Münster verliert Testspiel, Ex-Schalker trifft viermal, Bielefeld verleiht Stürmer

Am vergangenen Wochenende pausierte die 3. Liga. Schließlich waren mehrere Klubs im DFB-Pokal im Einsatz.

Mit Arminia Bielefeld (gegen VfL Bochum), SpVgg Unterhaching (gegen FC Augsburg), Viktoria Köln (gegen Werder Bremen, 1. FC Saarbrücken (gegen Karlsruher SV) und SV Sandhausen (gegen Hannover 96) können gleich fünf Drittligisten auf ein erfolgreiches DFB-Pokal-Wochenende zurückblicken und sich schon auf den 1. Oktober freuen. Dann wird nämlich die 2. Runde ausgelost.

Auch Preußen Münster ist in diesem Wettbewerb noch vertreten. Die Adlerträger werden am 26. September (20.45 Uhr) den FC Bayern München herausfordern. Bis dahin gilt es für den Drittliga-Aufsteiger gut in Form zu sein.

Das war am Sonntag eher nicht der Fall. Denn nur einen Tag nach dem 14:1-Erfolg im Landespokal bei Kreisligist Cheruskia Laggenbeck - RevierSport berichtete - absolvierte der SCP unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen Liga-Konkurrent Borussia Dortmund. Die U23 des BVB gewann die Partie mit 2:0. Zum Liga-Start standen sich die beiden Mannschaften bereits gegenüber und trennten sich torlos voneinander.

Derweil konnte der SSV Ulm einen 6:0-Testspiel-Erfolg feiern. Gegen den TSVD Berg traf Leo Scienza, Neuzugang vom 1. FC Magdeburg, gleich viermal. Der Brasilianer spielte einst auch für die U23 des FC Schalke 04.

Tore erzielen, das soll in Zukunft auch Christopher Schepp für Drittliga-Absteiger SV Meppen. Der Stürmer wird von Arminia Bielefeld für ein Jahr ausgeliehen. SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann: "Wir sind sehr froh, dass wir Christopher verpflichten konnten. Er war schon im Winter sehr gefragt." Bei den Ostwestfalen besitzt Schepp einen Vertrag bis 2025.

Der 1,92 Meter lange Angreifer stammt aus Damme. Er wurde in der Jugend von BW Lohne ausgebildet. Von dort wechselte er zum West-Regionalligisten SC Verl, kehrte nach einem Jahr zurück zu den Blau-Weißen. Schepp kam für Lohne in 67 Pflichtspielen zum Einsatz, schoss 40 Tore. 19 Partien absolvierte er in der Regionalliga. Für Bielefeld kam Schepp lediglich ein Mal, im Westfalenpokal, zum Einsatz.