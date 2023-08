3. Liga: Letzte Saison 17 Scorerpunkte in der Regionalliga - Regensburg holt Stürmer

Der SSV Jahn Regensburg hat noch einmal seine Offensivabteilung verstärkt und einen neuen Stürmer nach Bayern gelockt.

Der 23-jährige Eric Hottmann war zuletzt beim FC Energie Cottbus aktiv und hat am Mittwoch (9. August) einen Zweijahresvertrag beim SSV Jahn Regensburg unterschrieben. Er soll den zum TSV 1860 München abgewanderten Joel Zwarts ersetzen.

"Eric bringt trotz seines noch jungen Alters als ehemaliger Jugendnationalspieler und Drittliga-Spieler bereits eine gewisse Erfahrung mit. Mit seinen offensiven Qualitäten und seiner Abschlussstärke wird er eine Bereicherung für unser Offensivspiel sein. Eric ist ein absoluter Teamplayer, der sich für seine Mannschaft einsetzt. Wir wollen gemeinsam mit ihm an seinem Entwicklungspotential arbeiten und freuen uns, dass sich Eric für den SSV entschieden hat", sagt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.

Der gebürtige Aalener Hottmann durchlief die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart. Von der U16 bis zur U19 war Hottmann zudem jeweils für die Junioren-Nationalmannschaft aktiv. 2019 sammelte er schließlich per Leihe erste Einsatzzeiten in der 3. Liga bei der SG Sonnenhof Großaspach.

In der Saison 2021/22 stand er bei Türkgücü München unter Vertrag. Anschließend schnürte Hottmann seine Schuhe fortan für den FC Energie Cottbus, wo er in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Regionalliga-Einsätzen zehn Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete. Mit Cottbus scheiterte Hottmann in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga an Unterhaching. Am 1. Spieltag hatte sich die Spielvereinigung beim 1:1-Remis einen Punkt in Regensburg erkämpft.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen von Anfang an positiv, der vertrauensvolle und gute Austausch war letztendlich auch für den Wechsel entscheidend. Hier in Regensburg habe ich die optimalen Bedingungen, um professionell arbeiten zu können. Jetzt möchte ich mich gut einleben und so schnell wie möglich auf dem Platz stehen. Ich freue mich schon sehr, im Jahnstadion Regensburg das erste Mal auflaufen zu können", sagt Hottmann zu seinem Engagement beim SSV Jahn.