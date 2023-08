3. Liga: Mehr als 100.000 Fans am 1. Spieltag - Drittbester Wert der Liga-Historie

Der 1. Spieltag der Drittliga-Saison 2023/2024 war ein voller Erfolg. Der Deutsche Fußballbund vermeldete den drittbesten Zuschauer-Wert der Liga-Historie.

Die 3. Liga ist erfolgreich in ihre 16. Saison gestartet. Im Schnitt strömten am 1. Spieltag mehr als 11.000 Fans pro Spiel in die Stadien.

Die Marke von 100.000 Zuschauern wurde damit mühelos geknackt, insgesamt waren es 111.596 Fans in zehn Partien. Das ist der drittbeste Auftaktwert in der Geschichte der 3. Liga. Die meisten Zuschauer waren beim Spiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld zugegen. Dynamo begrüßte 29.589 Fans.

Drei von zehn Begegnungen - Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen (12.429 Fans) und SC Preußen Münster gegen Borussia Dortmund II (11.744 Fans) sowie TSV 1860 München gegen SV Waldhof Mannheim (15.000 Fans) - waren ausverkauft.

Lediglich die Saisonstarts der Spielzeiten 2019/2020 und 2018/2019 verzeichneten mit 112.874 beziehungsweise 112.779 Besuchern eine noch höhere Resonanz. Bestbesuchter Spieltag überhaupt in der 3. Liga bleibt der 38. Spieltag der Saison 2015/2016, als 122.570 Fans die Stadien füllten.

ARD: Dresden vs. Bielefeld mit 13,3 Prozent Marktanteil

Einen Besucherrekord hatte die 3. Liga auch in der vergangenen Saison aufgestellt. Insgesamt 3.115.602 Zuschauer wurden bei den 380 Spielen 2022/2023 registriert. Im Schnitt waren es 8199 pro Partie. Damit wurde zum zweiten Mal nach 2018/2019 die Drei-Millionen-Marke geknackt.

Auch vor den TV-Bildschirmen kam die 3. Liga am 1. Spieltag der neuen Saison gut an. Das Topspiel zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld, das am Samstag ab 16.15 Uhr im Free-TV in der ARD übertragen wurde, kam dort auf 1,38 Millionen Zuschauer. Das entsprach einem Marktanteil von 13,3 Prozent.

Die Zuschauer-Übersicht am 1. Spieltag

Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld:

29.589 Fans

TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim:

15.000 Fans (ausverkauft)

Hallescher FC - Rot-Weiss Essen:

12.429 Fans (ausverkauft)

SC Preußen Münster - Borussia Dortmund II:

11.744 Fans (ausverkauft)

SSV Jahn Regensburg - Spielvereinigung Unterhaching:

11.081 Fans

FC Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt:

10.343 Fans

SSV Ulm - 1. FC Saarbrücken:

9.543 Fans

VfB Lübeck - SV Sandhausen:

6.611 Fans

SC Freiburg II - MSV Duisburg:

2.887 Fans

FC Viktoria Köln - SC Verl:

2.370 Fans