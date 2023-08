MSV Duisburg: Beherzter Auftritt – aber Ziegner fordert mehr Konstanz

Das Seitfallziehertor von Marvin Senger reichte am Ende nicht zum Sieg. Dennoch macht der Saisonauftakt in Freiburg (1:1) Hoffnung für den MSV Duisburg.

Nach 90 intensiven Minuten konnten die Profis des MSV Duisburg schnell wieder lachen, nachdem sie sich den verdienten Applaus der 600 mitgereisten Fans abgeholt hatten.

Auch wenn es nach der 1:0-Pausenführung zum Drittliga-Auftakt beim SC Freiburg II (1:1) nicht zu einem Sieg reichte und Neuzugang Thomas Pledl die Riesenchance auf das 2:1 kurz vor Abpfiff leichtfertig liegen ließ, blickte man nach Abpfiff in zufriedene Duisburger Gesichter.

So auch in das von Kunst-Torschütze Marvin Senger. Der in der Vorbereitung angeschlagene Innenverteidiger erhielt neben Kapitän Sebastian Mai etwas überraschend den Vorzug vor Tobias Fleckstein – und zahlte seinem Trainer das Vertrauen mit einem Treffer der Kategorie "Tor des Monats" eindrucksvoll zurück.

In Manier eines Mittelstürmers brachte der großgewachsene Abwehrhüne die Zebras mit einem gekonnten Seitfallzieher in Front. „So ein Ding habe ich noch nie gemacht, nicht mal im Training“, scherzte Senger am Mikrofon von "Magenta Sport" und ergänzte. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und sind leider unglücklich aus der Kabine gekommen. Ansonsten war es ein guter Auftritt.“





Der Gegentreffer zum 1:1-Endstand in einer Duisburger Tiefschlafphase nur zwölf Sekunden nach Wiederanpfiff. „Da waren wir ein wenig schläfrig“, monierte auch Torsten Ziegner, der trotz der vergebenen Pledl-Chance auf ein leistungsgerechtes Remis blickte. „Gegen den Ball haben wir es sehr ordentlich gemacht, ohne zu sagen, dass es perfekt war. Mit Ball waren wir nicht zielstrebig genug. Deshalb müssen wir mit dem Punkt leben. Da wünsche ich mir mehr Konstanz.“

Über die Schwere der frühen Schulterverletzung von Niklas Kölle konnte der Trainer noch keine Auskunft geben. „Das war schon ein Bruch in unserem Spiel“, meinte Ziegner.

Bleibt zu hoffen, dass der Linksaußen die Pokal-Pause nutzen kann, um schnell wieder fit zu werden. Am 19. August steigt das erste Heimspiel gegen den TSV 1860 München.