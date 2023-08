3. Liga: Starkes Lübeck und 1860 - Köln und Dresden erste Tabellenführer

Ein Teil des 1. Spieltags der Drittliga-Saison 2023/2024 ist absolviert. Es gab bisher wenige Tore zu bestaunen, die Spiele waren eng.

Nach dem 2:1-Erfolg im Auftaktspiel des Halleschen FC über Rot-Weiss Essen starteten auch einige Konkurrenten des HFC und RWE am Samstag in die Saison.

Aufsteiger VfB Lübeck ist im ersten Saisonspiel trotz einer überzeugenden Leistung nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Gegen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen stand es nach 90 Minuten im Lübecker Stadion an der Lohmühle ein 0:0.

Der VfB spielte gegen den Favoriten stark auf. Lübecks Cyrill Akono kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, Sandhausens Verteidiger Tim Knipping warf sich aber entscheidend gegen den Ball (16. Minute). Ein vermeintlicher Treffer der Lübecker (36.) nach Eckball war bereits abgepfiffen, bevor der Ball die Linie überquert hatte.

Auch in der zweiten Halbzeit spielten die Gastgeber überzeugend, Tarik Gözüsirin scheiterte mit seinem Drehschuss an Sandhausens Keeper Nikolai Rehnen (69.). Die Gäste erhöhten in der Schlussphase den Druck, kamen aber nicht entscheidend vor das Tor.

Viktoria Köln hat derweil zum Auftakt die Tabellenspitze übernommen. Das Team von Trainer Olaf Janßen gewann am Samstag 3:1 (1:1) gegen den SC Verl. Ebenfalls einen Dreier holte 1860 München beim 2:0 (1:0) gegen Waldhof Mannheim.

Die Viktoria geriet zunächst sogar in Rückstand, doch David Philipp (35.), Donny Bogicevic (58.) und Patrick Koronkiewicz (72.) sorgten für den Sprung auf Platz eins. Direkt dahinter folgen die Münchner Löwen, die sich nach einem Eigentor von Jan-Christoph Bartels (12.) und einem Treffer von Fynn Lakenmacher (56.) durchsetzten.





Keinen Sieger gab es auch zwischen Aufsteiger Preußen Münster und Borussia Dortmund II (0:0) sowie zwischen Jahn Regensburg und der SpVgg Unterhaching (1:1).

Dynamo Dresden besiegte im Samstags-Topspiel den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit 3:1 und steht mit der Viktoria aus Köln an der Spitze. Semi Belkahia (14., Eigentor), Stefan Kutschke (36., Foulelfmeter) und Niklas Hauptmann (65.) sorgten in Dresden für Jubel. Für Bielefeld hatte Merveille Biankadi (45.+5) den sehenswerten zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielt. Die Arminia beendete das Spiel nach der Roten Karte für Kaito Mizuta (67.) mit zehn Spielern. wozi mit dpa