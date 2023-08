Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen startet mit einem Auswärtsspiel gegen den Halleschen FC in die Saison. Das Spiel beginnt erst um 19:15 Uhr.

Zur langen Wartezeit auf die neue Drittliga-Saison 2023/2024 kommen mindestens 15 Minuten dazu. Zumindest für den Halleschen FC und Rot-Weiss Essen.

Wie sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die beiden Klubs einigten, wird der ursprünglich für 19 Uhr geplante Anpfiff der Partie auf 19.15 Uhr verschoben (live im RS-Ticker). Grund dafür sei die Verzögerung bei der Anreise von Essener Fan-Bussen.

Der Hallesche FC schielt am Freitagabend zur Saisoneröffnung auf ein ausverkauftes Haus. Bereits 10.000 Karten wurden im Vorfeld verkauft. "Die Tageskassen werden - Stand jetzt - öffnen. Um sicher beim Saisonstart in unserem Wohnzimmer dabei zu sein, empfehlen wir trotzdem euch schon vorweg mit Karten einzudecken", hieß es in der offiziellen Mitteilung des HFC am Donnerstag.

Ein Grund für die hohe Auslastung ist auch der Gegner. Mindestens 1.000 Fans aus Essen werden in Halle erwartet.

"Rot-Weiss Essen hat eine wahnsinnig große Fanbase. Sie werden, glaube ich, das Kontingent hier in Halle maximal ausschöpfen", sagte HFC-Sportchef Thomas Sobotzik im Gespräch mit "Sport im Osten" und ergänzte: "Das ist ein sehr attraktiver Verein mit großer Tradition. Wir freuen uns auf ein Duell vor einem gut gefüllten Haus, vielleicht wird es sogar ausverkauft. Die Chancen stehen dafür ganz gut. Es läuft in die richtige Richtung. Wir wollen den Gegner dann natürlich sportlich auf dem Platz besiegen. Das ist die Zielsetzung für Freitag."





Das Team von Trainer Christoph Dabrowski reist ohne die beiden Neuzugänge Aaron Manu (Reizung an der Achillessehne) und Ekin Celebi (Leistenprobleme) ins Leuna-Chemie-Stadion. Dazu werden auch Nils Kaiser (Innenbandanriss im Knie) und Sandro Plechaty (Kniegelenk) nicht mitwirken können.