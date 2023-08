3. Liga: DFB-Nachwuchsfördertopf - diese Talente können den NRW-Klubs Einnahmen bescheren

Wir haben die U21-Spieler aufgelistet, die den Klubs in der 3. Liga durch den DFB-Nachwuchsfördertopf zusätzliche Einnahmen bringen können. In der Summe geht es um 2,95 Millionen Euro.

In der 3. Liga ist es deutlich leichter Geld zu verbrennen als welches einzunehmen. Seit Gründung der 3. Liga gibt es dieses Problem, auch wenn die Einnahmen-Seite stetig verbessert werden konnte.

Trotzdem bleibt es bei vielen Vereinen dabei, dass ein Überleben in der 3. Liga bei einer langen Zugehörigkeit nicht wirklich einfach ist. Daher muss jeder Klub versuchen, an die Geldtöpfe zu gelangen, die es gibt.

Eine Möglichkeit, Einnahmen zu kassieren: Der Nachwuchsfördertopf vom DFB. Wer seine jungen deutschen Talente stärkt und fördert, der wird vom DFB belohnt. Insgesamt zahlt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) jährlich 2,95 Millionen Euro an die Drittligisten.

Zwei Kriterien gibt es. Ein Leistungszentrums muss vorhanden sein, dann gibt es 100.000 Euro. Wenn ein NLZ beantragt oder nicht negativ beschieden wurde, dann gibt es 50.000 Euro.

Wichtiger aber: Die Einsatzzeiten der deutschen U21-Spieler, wie genau hier Punkte vom DFB vergeben werden, steht am Ende des Textes.

Wir haben geschaut, welche Spieler in den sechs NRW-Vereinen, die in der 3. Liga vertreten sind, die Kriterien erfüllen. Sprich: Wenn sie auflaufen, kassiert der Verein Geld. Die U23-Teams der Profivereine sind von der Beteiligung ausgeschlossen, der BVB II aus NRW partizipiert also nicht.

In der letzten Saison kassierte zu Beispiel der MSV 420.000 Euro, RWE "nur" 201.811 Euro. Auch unter diesem Vorzeichen hat Rot-Weiss Essen sich so um Angreifer Leonardo Vonic bemüht, weil er ein Kandidat ist, der RWE in dieser Kategorie nach vorne bringen kann. Diese U21-Spieler der sechs NRW-Klubs würden mit ihren Einsatzzeiten dem Verein zusätzliche Einnahmen bescheren

MSV Duisburg:

Hamza Anhari (18 Jahre)

Baran Mogultay (19)

Maximilian Braune (20)

Caspar Jander (20)

RWE

Ben Heuser (19)

Leonardo Vonic (20)

Mustafa Kourouma (20)

SC Verl

Leon Nübel (19)

Gideon Guzy (20)

Robin Friedrich (20)

Fabio Gruber (20)

Joscha Wosz (21)

Viktoria Köln

Joel Udelhoven (17)

Kaden Amaniampong (19)

David Kubatta (19)

Jonah Sticker (19)

Luca de Meester (19)

Florian Engelhardt (20)

Preußen Münster

Johannes Schenk (20)

Marvin Benjamins (20)

Arminia Bielefeld

Henrik Koch (16)

Jonah Busse (17)

Lucas Kiewitt (17)

Henry Obermeyer (17)

Vladislav Cherny (20)

Wie funktioniert die finanzielle Förderung der Einsatzzeiten von jungen Spielern? Der DFB hat es auf seiner Homepage so erklärt

Relevant sind die Einsatzzeiten von U 21-Spielern mit deutscher Staatsangehörigkeit (Stichtag der Geburt für Saison 2023/2024: 1. Juli 2002). Die Einsatzminuten dieser Spieler in der 3. Liga werden bis einschließlich des 33. Spieltages einer Saison erfasst. Die einzelnen Zahlen werden anschließend mit folgenden Faktoren multipliziert:

1. Zugehörigkeit des Spielers zum Verein:

Spieler in der 1./2. Saison: Einsatzminuten x 1 Spieler in 3./4. Saison: Minuten x 2 Spieler mehr als 4 Jahre im Klub: Minuten x 3 2. Leistungszentrum:

Kein Leistungszentrum: Einsatzminuten x 1 Leistungszentrum der Kategorie 3: Minuten x 2 Leistungszentrum der Kategorie 2 oder 1: Minuten x 4 3. Alter des Spielers:

Spieler im Alter von 20 und 21 Jahren (Stichtag der Geburt für 2023/2024: 1. Juli 2002): Einsatzminuten x 1 Spieler im Alter von 18 und 19 Jahren: Minuten x 2 Spieler unter 18 Jahren: Minuten x 3