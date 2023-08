RWE-Talk: Stimmung, Transfers, Konkurrenten - unsere große Saisonvorschau

Rot-Weiss Essen steht vor dem Saisonstart in der 3. Liga. In unserem RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" blicken wir auf die Vorbereitung und die anstehende Runde.

Der Saisonstart der 3. Liga rückt immer näher - und gleich zu Beginn erhält Rot-Weiss Essen einen Auftritt im Rampenlicht. Die Bergeborbecker absolvieren am Freitagabend (19 Uhr, RS-Liveticker) das Auftaktspiel, sind beim Halleschen FC zu Gast.

Vergangene Saison ging der Start mit der 1:5-Pleite gegen den damaligen Mitaufsteiger SV Elversberg ja gehörig daneben. Es war ein harter Nackenschlag nach der großen Aufstiegseuphorie.

Vor dem neuen Spieljahr haben sich die Vorzeichen geändert. Gute Stimmung will im Umfeld von RWE nicht so wirklich aufkommen, meinen unsere Experten Justus Heinisch und Christian Brausch, die in der neuen Folge unseres Talks "Vonne Hafenstraße" gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex auf die kommende Runde blicken.

"Die letzte Saison mit der enttäuschenden Rückrunde wirkt noch etwas nach", sagt Heinisch. Zumal die Essener in Testspielen gegen Eintracht Braunschweig (0:1) oder SC Verl (0:1) nicht haben zeigen können, dass Probleme wie das harmlose Offensivspiel behoben wurden.





Zudem schwele die denkwürdige Jahreshauptversammlung "noch über allem", meint Heinisch, der zusammenfasst: "Es ist nicht gelungen, den Mief der Vorsaison abzuschütteln. Die Erwartungen sind gedämpft - das kann aber auch etwas Gutes haben."

Zudem ordnen wir die Transferaktivitäten der Essener ein. Neun Neuverpflichtungen vermeldete RWE bislang, zahlreiche Spieler haben den Verein verlassen. "Da muss sich noch einiges anpassen und finden", glaubt Brausch. In Halle rechnet er mit "drei bis vier Neuzugängen" in der Startelf.

Weitere Punkte unserer neuen Talk-Folge sind das Auftaktspiel in Halle samt Analyse des Gegners und der Blick auf die gesamte 3. Liga: Welche Teams sind neu dabei, wo lässt sich RWE im Teilnehmerfeld einsortieren? Zu sehen sind die Folgen auf waz.de, nrz.de, reviersport.de und youtube.com. Viel Spaß beim Zuschauen!