RWE: Kapitän Bastians über Halle, Hamburg und seine Zukunft

Rot-Weiss Essen eröffnet am Freitagabend (4. August, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) die Drittliga-Saison beim Halleschen FC. Kapitän Felix Bastians ist guter Dinge.

Es geht wieder los: Am Freitag (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) startet Rot-Weiss Essen beim Halleschen FC in die Drittliga-Saison 2023/2024.

"Wir freuen uns, dass wir endlich wieder in den Wettbewerbsmodus starten. In der Vorbereitung geht es immer darum, sich die notwendigen Körner für die neue Saison zu holen. Nach einer anstrengenden Vorbereitung ist die Freude jetzt also groß, dass es wieder um wichtige Zähler geht", sagt Felix Bastians im Interview mit dem Portal "liga3-online.de".

Klar: RWE will natürlich mit einem Dreier in die Saison starten. Dass das in Halle kein leichtes Unterfangen sein wird, weiß auch Bastians. Schließlich haben die Essener in der vergangenen Saison noch 0:2 in Sachsen-Anhalt verloren.

"Wie in jedem anderen Spiel auch, geht es vor allem darum, die Basics auf den Platz zu bekommen. Wichtig ist, dass wir in der Defensive kompakt stehen. Das haben wir in der vergangenen Saison nicht immer gut hinbekommen. Daran haben wir während der Vorbereitung aber gezielt gearbeitet. Die Kunst ist es nun, das Einstudierte auf dem Platz zu übertragen. Ich habe noch nie von einer Mannschaft gehört, dass sie eine schlechte Vorbereitung hinter sich hat (lacht). Vor dem ersten Pflichtspiel kann man also kaum sagen, auf welchem Stand man ist", meint der RWE-Kapitän.

Es ist kein Geheimnis, dass RWE mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mein letzter Verein sein wird. Wenn es nach mir geht, werde ich zu 99 Prozent meine Karriere in Essen beenden. Felix Bastians

Nach Halle steht für RWE ein großes Spiel auf dem Programm: Am Sonntag, 13. August (13 Uhr), kommt der Hamburger SV ins ausverkaufte Stadion an der Hafenstraße. Dann geht es um den Einzug in die 2. DFB-Pokal-Hauptrunde.

Der 35-Jährige freut sich natürlich auch auf das HSV-Highlight: "Das sind gleich zu Beginn zwei Highlights, auf die wir uns sehr freuen. Allerdings ist es zum aktuellen Zeitpunkt viel wichtiger, uns auf das Spiel in Halle zu konzentrieren. Daher habe ich mich persönlich mit dem Hamburger SV noch gar nicht befasst. Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga gegen Schalke hat uns aber schon gezeigt, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt."

Bastians erlebte in seiner Karriere schon sehr viel. Er spielte in der Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga und Regionalliga. Im Ausland stand er in England, Schweiz, Belgien und China unter Vertrag. In Essen läuft sein Kontrakt bis zum 30. Juni 2024. Und dann?

Bastians antwortet: "Dahingehend ist noch keine feste Entscheidung getroffen worden. Ich bin mir aber sicher, dass ich meinen Weg nicht als Trainer fortsetzen werde. Stattdessen sehe ich mich eher in einer Rolle hinter den Kulissen. Noch verschwende ich aber keine Gedanken ans Aufhören. Solange ich mich gut fühle und mit meinen Leistungen zufrieden bin, möchte ich noch auf dem Platz stehen. Es ist kein Geheimnis, dass RWE mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mein letzter Verein sein wird. Wenn es nach mir geht, werde ich zu 99 Prozent meine Karriere in Essen beenden."