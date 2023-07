3. Liga: Vor dem Saisonstart - SC Verl klärt weitere Personalie

Vor dem Saisonstart hat Drittligist SC Verl eine weitere Personalie geklärt. Ein Defensivspieler hat seinen Vertrag verlängert.

Der SC Verl scheint gerüstet für den Saisonstart am kommenden Wochenende - im letzten Testspiel besiegten die Ostwestfalen den Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen nach 120 Minuten mit 1:0.

Und auch eine weitere Personalie wurde vor dem Auftakt bei Viktoria Köln am kommenden Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) geklärt. Bjarne Pernot hat seinen Vertrag beim SCV verlängert.

Der 24 Jahre alte Innenverteidiger kam 2020 nach Verl und möchte nun endlich durchstarten. Denn seine bisherige Zeit im Verein war von Verletzungen geprägt. Bereits zweimal riss sich Pernot das Kreuzband. Zusammengerechnet fiel er beinahe zwei Jahre aus und verpasste 78 Pflichtspiele für Verl. 34 Einsätze bestritt er bisher für den SCV.

In der Endphase der Vorsaison feierte Pernot sein Comeback, nun folgte die Vertragsverlängerung. "Barne hat sich nach seinen Verletzungen zurückgekämpft und in der Vorbereitung richtig Gas gegeben", lobt Sportchef Sebastian Lange in einer Vereinsmitteilung. "Er ist bei 100 Prozent und kann der Mannschaft auf und neben dem Platz helfen. Es ist toll, dass unser gemeinsamer Weg weitergeht."

SC Verl: Der Kader für die neue Saison

Neuzugänge: Luca Unbehaun (Borussia Dortmund), Fabian Pekruhl (eigene zweite Mannschaft), Fabio Gruber (FC Augsburg II), Nick Otto (Fortuna Düsseldorf II/Leihende), Gideon Guzy (FC Schalke 04 II), Marcel Benger (Holstein Kiel), Leon Bürger (SV Babelsberg/Leihende), Lars Lokotsch (Fortuna Köln), Hendrik Mittelstädt (1. FC Köln II), Robin Friedrich (Hannover 96 II)

Weiterhin dabei: Leon Nübel, Torge Paetow, Daniel Mikic, Bjarne Pernot, Michel Stöcker, Nico Ochojski, Tobias Knost, Patrick Kammerbauer, Mael Corboz, Tom Baack, Nicolas Sessa, Yari Otto, Joscha Wosz, Maximilian Wolfram, Oliver Batista Meier (ausgeliehen von Dynamo Dresden)